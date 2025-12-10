Stevandić: Najljepši utisci iz Pariza pripadaju Srbima

"Najljepši utisci iz Pariza pripadaju Srbima. Pored mnogo tink tenkova, francuskih senatora, novinara, instituta (Žak Delor) - Federacija mladih Srba Evrope, čiji je predsjednik Nemanja Dimitrijević, na mene je ostavilo najveći utisak, jer su se sami izborili za sjajan status u EU", napisao je Stevandić na društvenim mrežama.

On je objavio video u kome sumira utiske posjete Parizu, u društvu Dimitrijevića, te najavljuje njegov skori dolazak u Banjaluku.

"Jako je lijepo to što je Federacija mladih Srba Evrope, koje predvodi Nemanja, neko ko nam pomaže i ko otvara vizire za sve naše mlade ljude iz Republike Srpske da budu patriote, da znaju evropsko zakonodavstvo i pravo, da čuvaju svoju tradiciju. Riječ je o politički neutralnoj organizaciji koja okuplja najmlađe i najobrazovanije ljude. Imali smo sastanke sa senatorima, sa ljudima iz Ministarstva spoljnih poslova", podsjeća Stevandić.

Dimitrijeviću je lično zahvalio na pomoći, kao i na tome što će i u budućnosti da bude ambasador Republike Srpske u Evropi.

"Drago nam je da će mladi iz Republike Srpske i Srbije preko tebe dospjeti do Brisela i pokazati da je Republika Srpska otvorila svoje prozore, da će objasniti svoju poziciju. Dakle, ne moramo da se odričemo svog suvereniteta, identiteta, svoje imovine, ni rakije, ni čvaraka, a da istovremeno participiramo u modernom svijetu i tehnologijama", dodaje Stevandić.

BiH Smiješno opravdanje Zijada Krnjića: Ljudi ne čekaju na granici

Isto tako, naglašava on, nema potrebe ni da se odričemo svojih dobrih veza ni sa Rusijom.

"Možemo da propagiramo to da velike kulture međusobno ne treba da ratuju, nego treba da sarađuju. Mi smo narod koji je možda brojem mali, ali sa pameću i velikom energijom da nađemo samoodrživost u velikom i nestabilnom svijetu", rekao je Stevandić.

Dimitrijević je zahvalio Stevandiću na shvatanju da je evropski put bitan za Republiku Srpsku i BiH.

"Hvala vam što razumijete da sve ostaje na mladim obrazovanim ljudima. Ova posjeta je vjerovatno prva u nizu. Nama će biti zadovoljstvo da pomognemo svom srpskom narodu gdje god živio da se njegov glas čuje u Evropskom parlamentu, ali da se čuje takođe u Francuskoj, Austriji i svim zemljama članicama EU", poručio je Dimitrijević.