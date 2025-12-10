Logo
Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

ATV

10.12.2025

10:56

Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Pravnik Ognjen Tadić objavio je na svom Iks nalogu video isječak predsjednika Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana, u kojem on iznosi podatak da preko 13.500 predmeta, od kojih 99,5 odsto, kada je riječ o apelacijama, budu odbijene, ali da, kako navodi građani "vjeruju" ovoj instituciji. Tadić je ovo okarakterisao kao nevjerovatne poruke građanima.

- Mirsad Ćeman tvrdi da građani vjeruju pravosuđu čim podnose tužbe, žalbe i apelacije, te poručuje da sporove mogu rješavati sami ukoliko pravosuđu ne vjeruju. Ustavna prava građana svedena su na princip hoćeš-nećeš - poručio je Tadić.

