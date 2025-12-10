Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

Pravnik Ognjen Tadić objavio je na svom Iks nalogu video isječak predsjednika Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana, u kojem on iznosi podatak da preko 13.500 predmeta, od kojih 99,5 odsto, kada je riječ o apelacijama, budu odbijene, ali da, kako navodi građani "vjeruju" ovoj instituciji. Tadić je ovo okarakterisao kao nevjerovatne poruke građanima.