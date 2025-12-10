Kovačević: Opozicija srušila odluku NSRS, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita

Izvor:
ATV
10.12.2025
08:35
Komentari:0
Opozicija slavi pobjedu krnjeg Ustavnog suda BiH nad Narodnom skupštinom, zato što je u njihovu korist, a protiv Republike Srpske, poručio je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda PS BiH i portparol SNSD-a.
"Tako oni biraju prioritete. Oni na prvom mjestu, pa makar i na štetu Srpske. Taj Ustavni sud BiH nije nikada donio odluku u korist Ustava, Srba i Republike Srpske. Tako je bilo i ovaj put. Poenta odluke Narodne skupštine Republike Srpske je bila ta da se konačna odluka donosi u Srpskoj. Opozicija je tu odluku srušila, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita", ističe Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ekonomija
Popularni tiganj se hitno povlači sa tržišta
Kaže, i to nazivaju pravdom i borbom protiv diskriminacije.
"A ćute kada nelegalni Šmit diskriminiše one koji su većinski izbor naroda Republike Srpske. Ne da ćute, nego mu trče na sarajevsku sećiju, zahvaljuju se i mole za dodatne napade na Srbe i Srpsku. Tuga, čemer i jad", dodao je on.
Opozicija slavi pobjedu krnjeg Ustavnog suda BiH nad Narodnom skupštinom, zato što je u njihovu korist, a protiv Republike Srpske.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) December 10, 2025
Tako oni biraju prioritete. Oni na prvom mjestu, pa makar i na štetu Srpske.
Taj Ustavni sud BiH nije nikada donio odluku u korist Ustava, Srba i…
Ekonomija
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Banja Luka
1 h2
Društvo
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
12 h3
Najnovije
Najčitanije
09
26
09
22
09
22
09
22
09
19
Trenutno na programu