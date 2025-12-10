Kovačević: Opozicija srušila odluku NSRS, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita

Opozicija slavi pobjedu krnjeg Ustavnog suda BiH nad Narodnom skupštinom, zato što je u njihovu korist, a protiv Republike Srpske, poručio je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda PS BiH i portparol SNSD-a.

"Tako oni biraju prioritete. Oni na prvom mjestu, pa makar i na štetu Srpske. Taj Ustavni sud BiH nije nikada donio odluku u korist Ustava, Srba i Republike Srpske. Tako je bilo i ovaj put. Poenta odluke Narodne skupštine Republike Srpske je bila ta da se konačna odluka donosi u Srpskoj. Opozicija je tu odluku srušila, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita", ističe Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kaže, i to nazivaju pravdom i borbom protiv diskriminacije.

"A ćute kada nelegalni Šmit diskriminiše one koji su većinski izbor naroda Republike Srpske. Ne da ćute, nego mu trče na sarajevsku sećiju, zahvaljuju se i mole za dodatne napade na Srbe i Srpsku. Tuga, čemer i jad", dodao je on.