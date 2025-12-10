Logo
Large banner

Posebna sjednica Vlade Srpske o budžetu

Izvor:

ATV

10.12.2025

07:19

Komentari:

0
Посебна сједница Владе Српске о буџету
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske održaće danas posebnu sjednicu na kojoj će razmatrati Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu.

Premijer Savo Minić obavio je prethodnih dana konsultacije oko prijedloga budžeta. Juče je razgovarao sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Istakao je da je prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima za njihov status i dodao da će ova oblast biti sistemski uređena.

Тајланд-Камбоџа-08122025

Svijet

Tajland pokrenuo operaciju velikih razmjera na granici sa Kambodžom

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da će iz budžeta za narednu godinu biti izdvojena znatno veća sredstva za boračke kategorije.

Podijeli:

Tag:

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

Svijet

Vozač iz BiH pravio haos na putu, kršio sva moguća pravila: Policija ga jedva obuzdala

2 h

0
Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани

Svijet

Hrvat izazvao požar u zgradi u Njemačkoj: Šteta 250.000 evra, stanari hitno evakuisani

2 h

0
Да ли грађане очекују ниже цијене кафе?

Društvo

Da li građane očekuju niže cijene kafe?

2 h

0
Данас је Свети Јаков Персијанац, ово су обичаји

Društvo

Danas je Sveti Jakov Persijanac, ovo su običaji

2 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Лицемјерје СДС-а проговара кроз Бабаља

Republika Srpska

Cvijanović: Licemjerje SDS-a progovara kroz Babalja

12 h

3
Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

Republika Srpska

Trišić Babić za ATV: Na dnevnoj bazi napadi na Srpsku, za nas su izbori završeni

12 h

1
Влада Републике Српске

Republika Srpska

ATV donosi Prijedlog budžeta Srpske: Rast penzija i plata u javnom sektoru, manje za subvencije

13 h

1
ЦИК непотребно прави проблеме, још броје гласове, чекају се коначни резултати

Republika Srpska

CIK nepotrebno pravi probleme, još broje glasove, čekaju se konačni rezultati

14 h

11
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

26

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

09

22

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

09

22

Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

09

22

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

09

19

Otkriveni novi dokazi o Alchajmerovoj bolesti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner