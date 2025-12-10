Posebna sjednica Vlade Srpske o budžetu

Izvor:
Vlada Republike Srpske održaće danas posebnu sjednicu na kojoj će razmatrati Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2026. godinu.
Premijer Savo Minić obavio je prethodnih dana konsultacije oko prijedloga budžeta. Juče je razgovarao sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Istakao je da je prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima za njihov status i dodao da će ova oblast biti sistemski uređena.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da će iz budžeta za narednu godinu biti izdvojena znatno veća sredstva za boračke kategorije.
