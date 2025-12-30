Logo
Otkrivena dva nova podtipa multiple skleroze uz pomoć vještačke inteligencije

Izvor:

B92

30.12.2025

15:52

Komentari:

0
Откривена два нова подтипа мултипле склерозе уз помоћ вјештачке интелигенције
Foto: SRNA

Naučnici su uz pomoć vještačke inteligencije (AI) identifikovali dva nova biološka podtipa multiple skleroze, što bi moglo da otvori put personalizovanim tretmanima i boljim ishodima za pacijente, objavljeno je u časopisu "Brain".

Istraživanje je obuhvatilo 600 pacijenata i kombinovalo test krvi na protein serumski laki lanac neurofilamenta (sNfL) i MRI skeniranje mozga, a podatke je analizirao algoritam mašinskog učenja "SuStaIn", piše Gardijan.

Otkrivena su dva podtipa: rani sNfL, kod kojeg dolazi do visokog nivoa proteina u ranoj fazi bolesti i brze pojave moždanih lezija, i kasni sNfL, kod kojeg se oštećenja mozga javljaju sporije i prije nego što se poveća nivo proteina.

Istraživači ocjenjuju da bi ovo otkriće moglo da omogući ljekarima preciznije praćenje pacijenata i raniju primjenu ciljane terapije.

Glavni autor studije, Arman Ešagi, rekao je da podtipovi zasnovani na biologiji bolesti pružaju bolji uvid od kliničkih klasifikacija zasnovanih na simptomima.

Eksperti Društva za multiplu sklerozu ocenjuju otkriće kao "uzbudljivo" i ističu da bi ono moglo da unapredi razvoj novih, personalizovanih tretmana za pacijente širom sveta.

