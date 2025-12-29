Rusi o razvoju vakcine protiv raka: Ovo će prvo biti liječeno

Razvoj vakcine protiv raka teče po planu, melanom će biti prva bolest koja će biti liječena, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

"Sve ide po planu i to nas čini veoma srećnim. Prvo što ću reći jeste da smo izgradili pogon za istraživački institut. Prva bolest za koju ćemo početi da proizvodimo ove lijekove je melanom", rekao je za on televiziju Rusija 1, prenosi Interfaks.

Prema njegovim riječima, sprovodi se niz postupaka kako bi se identifikovale nastale mutacije, nakon čega se bira i proizvodi specifičan preparat mRNK, terapijska vakcina, koja se primjenjuje na pacijenta.

Muraško je dodao da se koriste i imunostimulišući lijekovi.

"Tjeramo tijelo da se bori protiv tumora jačanjem njegove odbrane. Ovo je pristup mobilizaciji unutrašnjih snaga tijela", istakao je on.