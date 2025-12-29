Logo
Large banner

Rusi o razvoju vakcine protiv raka: Ovo će prvo biti liječeno

Izvor:

SRNA

29.12.2025

21:10

Komentari:

0
Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено
Foto: ATV

Razvoj vakcine protiv raka teče po planu, melanom će biti prva bolest koja će biti liječena, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

"Sve ide po planu i to nas čini veoma srećnim. Prvo što ću reći jeste da smo izgradili pogon za istraživački institut. Prva bolest za koju ćemo početi da proizvodimo ove lijekove je melanom", rekao je za on televiziju Rusija 1, prenosi Interfaks.

Prema njegovim riječima, sprovodi se niz postupaka kako bi se identifikovale nastale mutacije, nakon čega se bira i proizvodi specifičan preparat mRNK, terapijska vakcina, koja se primjenjuje na pacijenta.

Muraško je dodao da se koriste i imunostimulišući lijekovi.

"Tjeramo tijelo da se bori protiv tumora jačanjem njegove odbrane. Ovo je pristup mobilizaciji unutrašnjih snaga tijela", istakao je on.

Podijeli:

Tagovi:

karcinom

vakcina

rak

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Украјина

Svijet

Dmitrijev: Rusija želi mir, EU i London huškaju na rat

1 h

0
Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!

Fudbal

Bivši fudbaler Arsenala i Sitija preuzeo francuskog trećeligaša!

1 h

0
Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

Region

Poslanik u Hrvatskom saboru: Dozvolili smo da nam fašizam ponovo pokuca na mala vrata

1 h

0
Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

Svijet

Zaharova: Zelenski laže, Kijev će odgovarati

1 h

0

Više iz rubrike

Свињски органи биће супериорнији од људских за трансплантацију, вjерује један од највећих стручњака

Zdravlje

Svinjski organi biće superiorniji od ljudskih za transplantaciju, vjeruje jedan od najvećih stručnjaka

5 h

0
Да ли је боље узимати витамине прије или послије јела?

Zdravlje

Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije jela?

8 h

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

10 h

0
Умор главобоља

Zdravlje

Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

22

17

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

22

15

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

22

10

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

22

02

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner