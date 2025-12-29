Poslanik u Hrvatskom saboru: Dozvolili smo da nam fašizam ponovo pokuca na mala vrata

Poslanik u Hrvatskom saboru Dalija Orešković ocijenila je da je godina na izmaku bila loša za Hrvatsku i upozorila da je fašizam ponovo pokucao na mala vrata.

Oreškovićeva smatra da duboke podjele u društvu nisu ideološke, već je riječ o moralnim i civilizacijskim pitanjima.

Prema njenim riječima, odbrana ustavnih temelja države trebala bi biti zajednička svim građanima, nezavisno od njihove političke ili ideološke pripadnosti.

Do ovakvog stanja, tvrdi ona, došlo je zbog višedecenijskog ignorisanja ekstremnih pojava, navodeći kao primjer marširanje grupe u Splitu na dan osnivanja Nezavisne Države Hrvatske u jedinici koja nosi ime /ustaškog zločinca/ Rafaela Bobana.

Navodeći da se godinama ponavljala teza da takvim pojavama ne treba davati pažnju jer ih se time jača, Oreškovićeva tvrdi da je upravo ignorisanje omogućilo da fašizam i ustaštvo jačaju u sjeni, prenosi HRT.

Te su se ideje, dodala je ona, otvoreno pojavile na velikom koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu u julu kada su "izašli s pjesmama i porukama kakve nose stihovi jedne njegove pjesme".

Ona je zaključila da je "otvorena Pandorina kutija" i da će se Hrvatska teško vratiti na kolosijek vlastite ustavnosti.