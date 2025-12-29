Opština u Srpskoj donijela odluku: 1.500 KM za svaku bebu rođenu u 2026. godini

Izvor:
Skupština opštine Rogatica usvojila je danas odluku o stimulisanju nataliteta, kojom je predviđeno da roditelji za prvo, drugo ili treće dijete rođeno u 2026. godini dobiju jednokratnu novčanu podršku od 1.500 KM, dok će za svako četvrto i naredno dijete taj iznos iznositi 3.000 KM.
Načelnik opštine Rogatica Ninoslav Prelić izjavio je da su podrška natalitetu i mladima najvažnije opredjeljenje lokalne vlasti, saopšteno je iz Opštinske uprave.
"S ponosom mogu reći da smo za narednu godinu, kada je riječ o pronatalitetnoj politici, povećali izdvajanja. Za svako četvrto i sljedeće rođeno dijete dvostruko smo uvećali dosadašnji iznos, na 3.000 KM. Osim toga, nastavljamo i sa podrškom parovima koji se liječe od steriliteta, sa po 5.000 KM, bez obzira na broj pokušaja", rekao je Prelić.
On je dodao da je zadovoljan rezultatima u godini na izmaku, ističući da je nakon preuzimanja funkcije i zatečenog deficita od oko 1.800.000 KM finansijska situacija stabilizovana.
"Uspjeli smo da dođemo na pozitivnu nulu, a u narednoj godini nastavljamo sa radom, jer su pred nama brojni projekti i očekujem da ćemo veliki dio njih uspješno realizovati", zaključio je Prelić.
Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojeni su i Program rada načelnika i Program rada Skupštine opštine za narednu godinu.
