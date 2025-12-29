Tramp o napadu na Putinovu rezidenciju: Zato Kijevu nisam dao "tomahavke"

- Imao sam veoma dobar razgovor jutros. Sačekao sam do jutra, jer je u Rusiji u trenutku kada smo završili bilo prilično kasno... oko 2.30 poslije ponoći. Razgovarali smo u osam sati ujutru po našem vremenu i to je bio veoma produktivan razgovor - rekao je Tramp na konferenciji za novinare sa Benjaminom Netanjahuom na Floridi.

Predsjednik SAD je istakao da je tek nedavno saznao za napad Kijeva na rezidenciju ruskog lidera u Novgorodskoj oblasti.

Svijet "Tramp šokiran i ogorčen zbog napada na Putinovu rezidenciju": Detalji razgovora dva predsjednika

- Upravo sam čuo, ali ne znam ništa o tome. To bi bilo jako loše - rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države razjašnjavaju ovu situaciju. Tramp je dodao da u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba i dalje postoje otvorena pitanja.

Kasnije je američki predsjednik naveo da je te informacije dobio direktno od Vladimira Putina.

Prema njegovim riječima, "sada nije vrijeme za takve poteze".

- Meni se to ne dopada. Upravo zato sam sprečio isporuke "tomahavka". Veoma sam ljut - objasnio je američki lider.

Ranije je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov saopštio je da je tokom telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom predsjednik SAD bio šokiran vijestima o napadu Ukrajine na državnu rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti i da je izjavio kako nije mogao da zamisli tako "lude postupke".