Logo
Large banner

Bijela kuća: Tramp ponovo razgovarao sa Putinom

Izvor:

Agencije

29.12.2025

17:07

Komentari:

0
Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином
Foto: screenshot / AP

Novi telefonski razgovor ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa o Ukrajini je završen i prošao je pozitivno, objavila je Bijela kuća.

Moskva Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj o razgovoru Putina i Trampa

„Predsjednik Tramp je završio pozitivan razgovor sa predsjednikom Putinom u vezi sa Ukrajinom“, napisala je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće na društvenim mrežama.

dron

Svijet

Kijev dronovima napao Putinovu rezidenciju!

Najnoviji telefonski razgovor između Putina i Trampa je deseti od početka 2025. godine.

Juče je, uoči sastanka sa Vladimirom Zelenskim, šef Bijele kuće razgovarao telefonom sa Putinom. Tramp je dodao da je razgovor bio produktivan.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je da je telefonski razgovor Vladimira Putina i Donalda Trampa trajao 1 sat i 5 minuta i da je obavljen na inicijativu američke strane.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Песков: Ускоро нови телефонски разговор Путина и Трампа

Svijet

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

7 h

0
Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

Svijet

Pogledajte lice Zelenskog kada je Tramp hvalio Putina

11 h

0
Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди

Svijet

Tramp: Rat u Ukrajini bi mogao da se završi za nekoliko nedjelja

12 h

0
Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

Svijet

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

23 h

0

Više iz rubrike

Обилне падавине изазвале хаос у Шпанији: Улице и куће поплављене, расте број мртвих

Svijet

Obilne padavine izazvale haos u Španiji: Ulice i kuće poplavljene, raste broj mrtvih

2 h

0
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Svijet

Kijev dronovima napao Putinovu rezidenciju!

3 h

1
Отац пронашао отету кћерку помоћу једне опције на телефону коју многи игноришу

Svijet

Otac pronašao otetu kćerku pomoću jedne opcije na telefonu koju mnogi ignorišu

4 h

0
Бивши предсједник оперисан због штуцања

Svijet

Bivši predsjednik operisan zbog štucanja

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

19

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

19

19

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

19

15

Ko će raditi za platu od marku?

19

13

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

19

10

"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner