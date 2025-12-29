Bijela kuća: Tramp ponovo razgovarao sa Putinom

Novi telefonski razgovor ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa o Ukrajini je završen i prošao je pozitivno, objavila je Bijela kuća.

„Predsjednik Tramp je završio pozitivan razgovor sa predsjednikom Putinom u vezi sa Ukrajinom“, napisala je Kerolajn Livit, portparol Bijele kuće na društvenim mrežama.

Najnoviji telefonski razgovor između Putina i Trampa je deseti od početka 2025. godine.

Juče je, uoči sastanka sa Vladimirom Zelenskim, šef Bijele kuće razgovarao telefonom sa Putinom. Tramp je dodao da je razgovor bio produktivan.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov saopštio je da je telefonski razgovor Vladimira Putina i Donalda Trampa trajao 1 sat i 5 minuta i da je obavljen na inicijativu američke strane.