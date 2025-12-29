Bivši predsjednik operisan zbog štucanja

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro podvrgnut je u subotu „proceduri blokade freničnog živca“ kako bi liječio svoje uporno štucanje, rekla je njegova supruga Mišel Bolsonaro na društvenim mrežama.

Ljekari koji su liječili Bolsonara kasnije su rekli da su blokirali desni frenični živac i zakazali novu proceduru za 48 sati kako bi blokirali lijevi.

Frenični živac se u medicinskoj literaturi opisuje kao vitalni živac koji potiče iz vrata i kontroliše dijafragmu, primarni mišić za disanje.

„Bilo je to devet mjeseci borbe i muke sa svakodnevnim štucanjem“, rekla je Mišel Bolsonaro.

Bolsonarovi ljekari su rekli da je procedura prošla dobro.

Bolsonaro (70) je u srijedu hospitalizovan zbog operacije kile. U septembru ga je Vrhovni sud Brazila osudio na 27 godina zatvora zbog planiranja puča kako bi poništio svoj poraz na izborima 2022. godine.

Na zahtjev svojih advokata odbrane, sudija Vrhovnog suda Aleksandre de Moraes mu je odobrio da napusti zatvor radi operacije. U saopštenju izdatom dok je bio u bolnici, Bolsonaro je podržao predsjedničku kandidaturu svog sina, Flavija Bolsonara, 2026. godine.

Nakon otpuštanja iz bolnice, Bolsonaro će se vratiti na izdržavanje kazne u zatvoru federalne policije u glavnom gradu.

Žair Bolsonaro se suočava sa zdravstvenim problemima od uboda nožem koji je zadobio u septembru 2018. godine, tokom predsjedničke predizborne kampanje u gradu Žuiz de Fora, u državi Minas Žerais.

Bolsonaro je nakon uboda podvrgnut raznim operacijama u predjelu stomaka, prenosi Gardijan.