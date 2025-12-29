Predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao je sastanak kako bi se razmotrila situacija u zoni Specijalne vojne operacije.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov i komandanti grupa trupa izvještavaju ruskog predsjednika o stanju na frontu.

Ukrajinske oružane snage ne preduzimaju nikakve aktivne ofanzivne akcije i fokusirane su isključivo na odbranu. Naše snage sprovodi ofanzivu praktično duž cijelog fronta u zoni SVO, izjavio je Gerasimov.

"Ruske snage su u decembru oslobodile preko 700 kvadratnih kilometara i 32 naseljena mjesta", dodao je Gerasimov.

Kako je naveo, jedinice grupa trupa "Centar" nakon oslobađanja Krasnoarmejska i Dimitrova nastavljaju ofanzivu na širokom frontu, dok jedinice grupe trupa "Zapad" nastavljaju da eliminišu ukrajinske snage istočno od Kupajska.

"Jedinice grupe trupa 'Zapad' ušle su u Krasni Liman iz nekoliko pravaca", istakao je Gerasimov.

Jedinice grupe trupa "Istok" robile su neprijateljsku odbranu i napreduju ka gradu Zaporožju i bore se za Orehovo, dodao je i izvjestio ruskog predsjednika da je oslobađanje naselja Boguslavka završeno.

Oružane snage Rusije nastavljaju oslobađanje Konstantinovke, poručio je načelnik Generalštaba.

Jedinice grupe trupa "Sjever" na udaljenosti su svega 20 kilometara od grada Sumi, a oslobađanje grada Vovčanska značajno je proširilo zonu bezbjednosti i olakšalo napredovanje ruskih snaga na Harkovskom pravcu, izjavio je komandat jedinica grupe trupa "Sjever".