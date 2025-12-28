Logo
Rusija lansirala raketu "Sojuz-2.1b"

Izvor:

Agencije

28.12.2025

15:36

Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"
Foto: screenshot / x

Sa kosmodroma Vastočni, "Roskosmos" je lansirao raketu "Sojuz-2.1b" sa dva satelita "Aist-2T" i 50 pratećih malih satelita, prenosi agencija RIA Novosti.

Sateliti "Aist-2T" su dizajnirani za stereoskopsko snimanje zemljine površine i stvaranje trodimenzionalnog modela planete. Nakon 9 minuta i 24 sekunde, raketa je lansirala blok "fregat" sa satelitima u nisku Zemljinu orbitu.

Gotovo odmah nakon toga, a zatim i 50 minuta kasnije, pokrenuće svoj sistem pogona.

Lansiranje "Aist-a" u orbitu očekuje se 1 sat, 4 minuta i 18 sekundi nakon lansiranja rakete.

Sateliti "Aist-2T" su dizajnirani za stereoskopsko snimanje Zemljine površine i kreiranje 3D modela planete.

Među satelitima koji će biti lansirani u orbitu su i sateliti sa Moskovskog državnog tehničkog univerziteta Bauman, Moskovskog instituta za vazduhoplovstvo, Dalekoistočnog federalnog univerziteta i Američkog državnog univerziteta, kao i prvi eksperimentalni satelit za testiranje tehnologije, "IoT maraton".

