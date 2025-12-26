Logo
Large banner

ChatGPT uvodi režim za odrasle

26.12.2025

18:13

Komentari:

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Foto: Pexels / Hatice Baran

ChatGPT je dobio najnovije ažuriranje koje donosi brže i pametnije odgovore, bolje rezonovanje i efikasniju obradu dokumenata.

Međutim, novi model još uvijek nema režim za odrasle, koji je još početkom ove godine bio obećan.

Altman je tokom oktobra ukazao da će se vratiti manje restriktivna verzija ChatGPT-a koja bi imala sličan karakter kao GPT-4o. Ipak, još uvijek nema naznaka da će se do kraja ove godine pojaviti režim za odrasle.

вјештачка интелигенција

Ekonomija

Prognoze ekonomista za 2026.: AI u centru pažnje, ali…

Režim za odrasle najavljen je za sljedeću godinu, nakon što se uspješno implementira funkcija za verifikaciju.

Tokom ovog mjeseca OpenAI počinje testiranje ove funkcije kako bi bio siguran da je u potpunosti sposoban da razlikuje korisnike prema njihovom starosnom dobu.

илу-робот-19122025

Nauka i tehnologija

Zabrinjavajuće: AI modeli odbijaju da se ugase

OpenAI je najavio da će se režim za odrasle najvjerovatnije pojaviti sredinom sljedeće godine, prenosi „DigitalTrends“.

Podijeli:

Tagovi:

ChatGPT

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илон Маск

Nauka i tehnologija

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

1 d

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Nauka i tehnologija

Samsung predstavlja frižider s vještačkom inteligencijom

4 d

0
Жичара

Hronika

Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

4 d

0
Новогодишња јелка украси

Savjeti

Vještačka jelka će biti poput prirodne: Trik dizajnera zapalio mreže

6 d

0

Više iz rubrike

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Nauka i tehnologija

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

4 h

0
Voz Zeljeznicka stanica

Nauka i tehnologija

Kina testirala voz brzine 800 km/h

7 h

0
Порнхуб упозорио кориснике

Nauka i tehnologija

Pornhub upozorio korisnike

10 h

0
WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

Nauka i tehnologija

WhatsApp na udaru: Nova prevara preuzima nalog i čita poruke mjesecima

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

20

35

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner