ChatGPT uvodi režim za odrasle

26.12.2025
18:13
ChatGPT je dobio najnovije ažuriranje koje donosi brže i pametnije odgovore, bolje rezonovanje i efikasniju obradu dokumenata.
Međutim, novi model još uvijek nema režim za odrasle, koji je još početkom ove godine bio obećan.
Altman je tokom oktobra ukazao da će se vratiti manje restriktivna verzija ChatGPT-a koja bi imala sličan karakter kao GPT-4o. Ipak, još uvijek nema naznaka da će se do kraja ove godine pojaviti režim za odrasle.
Prognoze ekonomista za 2026.: AI u centru pažnje, ali…
Režim za odrasle najavljen je za sljedeću godinu, nakon što se uspješno implementira funkcija za verifikaciju.
Tokom ovog mjeseca OpenAI počinje testiranje ove funkcije kako bi bio siguran da je u potpunosti sposoban da razlikuje korisnike prema njihovom starosnom dobu.
Zabrinjavajuće: AI modeli odbijaju da se ugase
OpenAI je najavio da će se režim za odrasle najvjerovatnije pojaviti sredinom sljedeće godine, prenosi „DigitalTrends“.
