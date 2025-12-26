Pornhub upozorio korisnike

Pornhub je upozorio korisnike da bi mogli biti direktno kontaktirani od strane sajber kriminalaca nakon nedavnog bezbjednosnog incidenta koji je pogodio Pornhub Premium naloge.

Kompanija je saopštila da su napadači zaprijetili direktnim kontaktiranjem pogođenih korisnika, upozoravajući da bi mogli dobiti mejlove u kojima se tvrdi da imaju njihove lične podatke. Pornhub je naglasio da nikada neće tražiti lozinke ili podatke o plaćanju putem mejla.

Incident se dogodio 8. novembra 2025. godine, kada je došlo do otkrivanja "ograničenog skupa analitičkih podataka" platforme Mixpanel.

Pornhub je rekao da njihovi sistemi nisu kompromitovani i da lozinke, detalji o plaćanju i finansijski podaci nisu otkriveni.

Mixpanel je potvrdio da se toga dana dogodio bezbjednosni incident, ali negira da informacije o korisnicima Pornhuba potiču iz tog curenja.

Kompanija navodi da nema dokaza da su podaci ukradeni tokom novembarskog incidenta.

Bez obzira na izvor podataka, stručnjaci upozoravaju da sajber kriminalci često pokušavaju da monetizuju ukradene podatke putem direktnih ucjena i sextortion kampanja (seksualna iznuda).

Prema dostupnim informacijama, ugroženi su isključivo Premium korisnici, ali broj pogođenih naloga za sada nije poznat.

Korisnicima se savjetuje da ignorišu mejlove koji se odnose na korišćenje, pretrage ili plaćanja na Pornhubu, da ne odgovaraju na zahtjeve, ne plaćaju i ne dijele lične ili finansijske podatke, prenosi b92.