Logo
Large banner

Pornhub upozorio korisnike

Izvor:

B92

26.12.2025

10:36

Komentari:

0
Порнхуб упозорио кориснике

Pornhub je upozorio korisnike da bi mogli biti direktno kontaktirani od strane sajber kriminalaca nakon nedavnog bezbjednosnog incidenta koji je pogodio Pornhub Premium naloge.

Kompanija je saopštila da su napadači zaprijetili direktnim kontaktiranjem pogođenih korisnika, upozoravajući da bi mogli dobiti mejlove u kojima se tvrdi da imaju njihove lične podatke. Pornhub je naglasio da nikada neće tražiti lozinke ili podatke o plaćanju putem mejla.

Incident se dogodio 8. novembra 2025. godine, kada je došlo do otkrivanja "ograničenog skupa analitičkih podataka" platforme Mixpanel.

Pornhub je rekao da njihovi sistemi nisu kompromitovani i da lozinke, detalji o plaćanju i finansijski podaci nisu otkriveni.

Mixpanel je potvrdio da se toga dana dogodio bezbjednosni incident, ali negira da informacije o korisnicima Pornhuba potiču iz tog curenja.

whatsapp vacap

Nauka i tehnologija

WhatsApp na udaru: Nova prevara preuzima nalog i čita poruke mjesecima

Kompanija navodi da nema dokaza da su podaci ukradeni tokom novembarskog incidenta.

Bez obzira na izvor podataka, stručnjaci upozoravaju da sajber kriminalci često pokušavaju da monetizuju ukradene podatke putem direktnih ucjena i sextortion kampanja (seksualna iznuda).

Prema dostupnim informacijama, ugroženi su isključivo Premium korisnici, ali broj pogođenih naloga za sada nije poznat.

Korisnicima se savjetuje da ignorišu mejlove koji se odnose na korišćenje, pretrage ili plaćanja na Pornhubu, da ne odgovaraju na zahtjeve, ne plaćaju i ne dijele lične ili finansijske podatke, prenosi b92.

Podijeli:

Tagovi:

Upozorenje

internet

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

Nauka i tehnologija

WhatsApp na udaru: Nova prevara preuzima nalog i čita poruke mjesecima

1 h

0
Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

Nauka i tehnologija

Epl mora da plati kaznu od skoro 100 miliona evra

1 h

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google dozvoljava promjenu Gmail adrese uz zadržavanje naloga i podataka

19 h

0
НАСА: На планети у облику лимуна налазиште дијаманата

Nauka i tehnologija

NASA: Na planeti u obliku limuna nalazište dijamanata

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

11

36

Harmonikaš Hanke Paldum stadao na istom mjestu gdje i njegov otac

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner