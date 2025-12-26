Logo
Epl mora da plati kaznu od skoro 100 miliona evra

Izvor:

Tanjug

26.12.2025

09:58

Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра
Foto: Pixabay

Italija je kaznila Epl sa skoro 100 miliona evra zbog zloupotrebe dominacije u App Store-u.

Italijanski regulator za zaštitu konkurencije je izrekao kaznu od 98,6 miliona evra američkoj kompaniji Epl zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu mobilnih aplikacija, saopštila je Uprava za konkurenciju i tržište (AGCM).

Prema navodima italijanskog regulatora, Epl je prekršio evropska pravila u svojoj prodavnici aplikacija App Store, gdje ima, kako je navedeno, "apsolutnu dominaciju" u iOS ekosistemu u odnosima sa nezavisnim programerima koju je iskoristio za ograničavanje tržišne konkurencije.

AGCM tvrdi da je Epl nametnuo trećim stranama restriktivniju politiku privatnosti putem sistema praćenja transparentnosti u aplikaciji (ATT) i tražio od programera da korisnike više puta pitaju da li dozvoljavaju korištenje svojih podataka za reklamiranje.

Regulator smatra da su ovi uslovi jednostrano nametnuti, neproporcionalni u odnosu na cilj zaštite privatnosti i štetni za poslovne partnere kompanije.

AGCM je napomenuo da je istraga sprovedena u koordinaciji sa Evropskom komisijom i drugim međunarodnim telima za zaštitu konkurencije, prenosi Rojters.

Tagovi:

Epl

Kazna

