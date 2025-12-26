Sonja Vuksanović potkačila Acu Lukasa: Popravljaj se sam

Sonja Vuksanović, bivša supruga pjevača Ace Lukasa, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je podijelila objavu upućenu bivšem mužu, koja je mnoge začudila, piše "Kurir".

Kratka, ali vrlo jasna poruka koju je objavila privukla je veliku pažnju javnosti.

Sonja se javno oglasila na svom profilu na Instagramu i tada napisala:

"Kad se jednom psihički dovedeš u red poslije određenih odnosa, vrlo lako otkačiš svakoga koga bi morao popravljati. Nisi ti ničiji roditelj, a nisi ustanova za zbrinjavanje. Popravljaj se sam druže i ostani toksičan u vlastitoj kanti za smeće. Kraj bajke", stajalo je u Sonjinoj objavi.

Aca Lukas tvrdi da ga je Sonja varala s košarkašem

Pjevač Aca Lukas podigao je prije nekoliko godina veliku prašinu autobiografskom knjigom "Ovo sam ja" u kojoj je otkrio nepoznate detalje iz burnog života.

Nakon detaljno opisanih svađa i uvreda, te napadima da ju je Lukas navodno varao sa "kepecom iz Zvezda Granda", isplivali su novi detalji iz knjige u kojima je pjevač otkrio da ga je Sonja navodno varala sa košarkašem.

"Vratila se nasmijana, sreća joj se vidjela na licu. Ležao sam na krevetu i igrao neku hazardersku igru… Na sreću ili na nesreću – ugledam Sonjin tablet… Uključim tablet i vidim nepotpisanu poruku, ali sa likom pošiljaoca. Sličica, na njoj neki bradonja. Poruka upućena iz Amerike", piše u autobiografiji, piše pomenuti portal.