Pirs Morgan ponovo poriče da igra u filmu ''Sam u kući“: Da li vama liči na ženu goluba?

Za mnoge, Božić i Nova godina znače ponovno gledanje filma ''Sam u kući“, a sa tim dolazi i povratak ''teorije zavjere“ da britanski voditelj Pirs Morgan igra ženu goluba u nastavku.

Tvit, koji je pregledan više od milion puta na X-u, kaže: ''To je to doba godine kada svi gledamo Pirsa Morgana kao ženu goluba“, što je navelo britanskog voditelja da oštro odgovori, rekavši: ''To. Nisam. Ja.“

Šala i poređenje sa likom koji se pojavljuje u filmu ''Sam u kući“ uslijedili su nakon što se Morganov sin našalio na račun sličnosti, a ponovo se pojavilo u emisiji ''Dobro jutro, Britanije“, gdje ga je koleginica Suzana Rid zadirkivala pokazujući mu jednu pored druge fotografije njega i lika iz filma.

Morgan je insistirao da on apsolutno nije beskućnica koja se sprijatelji sa Kevinom Mekalisterom u filmu.

Reklama je samo dodatno podgrijala šalu, posebno nakon što je Rid otkrio stare snimke Morgana prekrivenog golubovima.

U stvarnosti, žena sa golubovima u filmu nije Pirs Morgan, već irska glumica Brenda Friker.

Uprkos tome što Morgan redovno poriče da je lik iz voljenog božićnog filma, svake godine prije Božića, tradicionalno se lansira ''teorija zavjere“ da je to zapravo on, prenosi Kliks.