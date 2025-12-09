Logo
Koliko bi danas koštalo da se živi kao porodica iz filma ''Sam u kući''?

09.12.2025

Bliže se novogodišnji praznici, što znači da će mnogi gledati klasik među holivudskim božićnim filmovima ''Sam u kući“.

U godinama od snimanja prvog dijela ovog filma 1990. godine, oni koji su ga vidjeli pitali su se koliko je bogata porodica Mekalister, prikazana u filmu. Između ostalog, riječ je o porodici koja naručuje 10 pica u noći prije božićnog putovanja u Pariz i živi u kući za 15 ljudi.

Kodi Garet, finansijski stručnjak i vlasnik američke kompanije Measure Twice Financial, izjavio je da nema sumnje da je riječ o bogatoj porodici. To je primijetno već na samom početku filma. Međutim, Garet smatra da to bogatstvo nije toliko koliko se čini.

Stanovi

Ekonomija

Cijene stanova u Rumuniji porasle u prosjeku za 14 odsto

Da bi bolje razumio koliko su Mekalisterovi zaista bili bogati, Garet je analizirao njihove finansije, a to je učinio u prva dva dijela filma. Čak je bio domaćin vebinara sa 25 finansijskih stručnjaka kako bi razgovarali o finansijskim lekcijama koje se mogu naučiti iz filma. Rekao je da postoje mnoge indikacije da je porodica bila rasipnica, ali to ne znači da nisu bili zabrinuti zbog novca.

Koliko bi danas koštao njihov način života

Raskošan način života Mekalisterovih danas bi vrijedio još više, uglavnom zbog inflacije. Kuća u kojoj je film snimljen, u Vinetki, Ilinois, bila je na prodaju prošlog proljeća za 5,25 miliona dolara.

Met Krimer, portparol agencije za nekretnine Zilou, rekao je da Amerikanac sa minimalnim godišnjim prihodom od 34.000 dolara može kupiti kuću na kredit. Međutim, dodao je da bi godišnji prihod od 100.000 dolara bio potreban da bi sebi udobno priuštila kuću, ali pod uslovom da se trećina tog prihoda potroši na otplatu nekretnine.

sam u kući

Kultura

Mekoli Kalkin promijenio ime: Poznato kako se Kevin iz filma "Sam u kući" sada zove

Krimer procjenjuje da je dotična kuća koštala manje od pola miliona dolara 1990. godine, kada je snimljen prvi dio filma, što je u to vrijeme i dalje bila visoka cijena. Međutim, sama kuća ne ukazuje nužno na to da su Mekalisterovi bili veoma bogati.

Porodica je u filmovima koristila automobile koji su u to vrijeme bili relativno novi. To su Bjuik Elektra kombi iz 1986. i Bjuik LeSabr iz 1990. godine, od kojih bi svaki danas koštao 40.000 dolara, prema Garetovoj procjeni.

Štaviše, avionske karte za božićno putovanje danas bi porodicu Mekalister koštale između 25.000 i 55.650 dolara, prema CNBC-ju.

