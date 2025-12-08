Logo
Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

Izvor:

BiznisInfo

08.12.2025

21:19

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница
Foto: Printscreen/Biznis.info

Izgradnja distributivnog centra njemačke kompanije Lidl u Lepenici kod Sarajeva privedena je samom kraju, izvještava BiznisInfo.ba.

Ovaj objekat predstavlja ključnu tačku Lidlovog ulaska na tržište Bosne i Hercegovine i najvažniji korak ka otvaranju prvih prodavnica.

Građevinski radovi su praktično završeni - objekat je dobio svoj finalni izgled, a uređen je i kompletan parking prostor.

Trenutno se izvode završni radovi u unutrašnjosti. Na videu pogledajte kako objekat trenutno izgleda.

Centar će biti tehnološki veoma napredan, sa savremenim rješenjima za efikasno rukovođenje skladištenjem i transportom velikih količina robe.

Investicija od 100 miliona evra

Distributivni centar u Lepenici sam je po sebi investicija vrijedna 100 miliona evra.

Riječ je o logističkom jezgru Lidlovog budućeg poslovanja u BiH, bez kojeg nije moguće otvoriti široku mrežu prodavnica niti dugoročno funkcionisati na tržištu.

Lidl

Ekonomija

Gdje sve u BiH Lidl gradi objekte

Lista gradova u kojima Lidl već gradi, priprema gradnju ili zapošljava radnike stalno se širi.

Prema raspoloživim podacima, Lidl je prisutan u sljedećim gradovima: Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Travnik, Sarajevo, Čapljina, Tešanj, Kiseljak, Čitluk, Živinice, Prnjavor…

Jasno je da Lidl u BiH ne planira otvoriti samo nekoliko prodavnica u najvećim centrima, već gustu i strateški raspoređenu mrežu objekata duž najvažnijih ekonomskih i saobraćajnih tačaka u državi.

