Oglas za posao postao hit: Plata 3.000 evra, iskustvo nije potrebno

08.12.2025

17:00

Komentari:

0
Oglas za posao u Norveškoj ubrzano se širi društvenim mrežama. Riječ je o ponudi koja nudi veliki broj radnih mjesta za kandidate bez prethodnog iskustva, uz plate koje premašuju 3.000 evra mjesečno.

Kompanija SalMar ASA, jedan od svjetskih lidera u proizvodnji atlantskog lososa, traži stotinu radnika za svoju farmu u Kbervi, u regiji Frøya, piše Diario Vasko.

Uslovi

Prema konkursu objavljenom putem mreže EURES, nudi se 100 radnih mjesta na neodređeno vrijeme. Novi radnici radiće od ponedjeljka do petka kao proizvodni radnici, a njihovi zadaci uključivaće filetiranje, pakovanje, kontrolu kvaliteta i održavanje higijenskih standarda u pogonima za preradu, prenosi Indeks.hr.

Satnica oko 20 evra

Jedan od najprivlačnijih elemenata ponude svakako je plaća. Satnica iznosi 228.46 norveških kruna (oko 19.86 evra), što uz radnu sedmicu od 36.5 sati daje prosječnu mjesečnu zaradu od oko 3.000 evra. Iznos može biti i veći zahvaljujući dodacima, na primjer 20 % za rad u poslijepodnevnoj smjeni.

Ponuda uključuje i tri pauze po smjeni (jedna je plaćena), pristup teretani te mogućnost prehrane za samo dva evra dnevno.

Посао

Savjeti

Dobro pročitajte oglas za posao, ovo može ukazivati na toksično radno okruženje

Potrebne kvalifikacije

Za prijavu nije potrebno specifično obrazovanje niti prethodno radno iskustvo, iako će se iskustvo u preradi hrane ili akvakulturi smatrati prednošću. Jedini uvjet je osnovno poznavanje engleskog ili norveškog jezika. Iz tvrtke napominju kako će prednost imati kandidati zainteresirani za dugoročni ostanak u Norveškoj. Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2026. godine.

oglas za posao

Norveška

plata

Komentari (0)
