Novu godinu neće dočekati u Šimanovcima: Ona je izbačena iz Elite, ali je slavila

Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić bili su nominovani za izbacivanje.

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobjedu odnio Luka Vujović.

Sara Šajić zauvijek je napustila Bijelu kuću.

- Nisam očekivala da ću ispati za Novu godinu, ali veoma sam zadovoljna - rekla je Sara.

- Nije mi bilo lako u početku,a li ponosna sam na sebe što nisam pravila gluposti.