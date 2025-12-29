Logo
Novu godinu neće dočekati u Šimanovcima: Ona je izbačena iz Elite, ali je slavila

Izvor:

Kurir

29.12.2025

08:26

Нову годину неће дочекати у Шимановцима: Она је избачена из Елите, али је славила
Foto: Printscreen/Pink

Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić bili su nominovani za izbacivanje.

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobjedu odnio Luka Vujović.

Sara Šajić zauvijek je napustila Bijelu kuću.

- Nisam očekivala da ću ispati za Novu godinu, ali veoma sam zadovoljna - rekla je Sara.

- Nije mi bilo lako u početku,a li ponosna sam na sebe što nisam pravila gluposti.

