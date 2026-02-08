Sretenje donosi novu promjenu: Šta nas čeka do kraja februara

U narednim danima u regionu se očekuje blago zahlađenje, dok su sutra uveče i tokom noći ka utorku na istoku regiona mogući i snijeg i susnježica.

Od srijede slijedi brzo otopljenje, a do vikenda relativno toplo vrijeme uz povremenu kišu, dok će u petak biti nešto svježije, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo.

Društvo "Tekbir i Alahu ekber": Uniformisani muslimani u BiH ponovo šalju uznemirujuće slike, među njima i djeca

Tokom sutrašnjeg dana, ponedjeljak 9. februar 2026. godine, sa istoka Evrope stiže prodor hladnijeg vazduha preko Rumunije. Na jugu i jugoistoku regiona očekuje se naoblačenje sa povremenim padavinama, dok je snijeg moguć i u nižim predjelima.

Poslije podne i tokom noći ka utorku snijeg se očekuje na istoku Srbije i ponegdje u Vojvodini, ali bez značajnijeg snježnog pokrivača, uglavnom dva do tri centimetra. Istovremeno će početi da duva jaka, povremeno i olujna, košava.

U ponedjeljak će biti hladnije, sa dnevnim temperaturama od oko nule na istoku Srbije do osam stepeni na zapadu Hrvatske. Najhladnije će biti tokom noći ka utorku, kada se očekuju temperature od minus šest stepeni na istoku Srbije do oko dva stepena na zapadu Hrvatske.

BiH, Hrvatska i Srbija ove sedmice

U utorak će snijeg tokom prepodneva prestati, uz postepeno razvedravanje i povremene sunčane intervale. Košava će slabiti i prelaziti u toplu varijantu. Dnevne temperature biće od minus jedan stepen na istoku Srbije do devet stepeni na zapadu i jugozapadu Hrvatske.

Srbija Tjelohranitelj Zorana Đinđića: Ubistvo se nije desilo kako presuda opisuje

Od srijede dolazi do jačanja uticaja Atlantika, što će donijeti naglo otopljenje, ali i više vlage. Očekuju se česte padavine u vidu kiše, uz južni vjetar, jugo na Jadranu i toplu košavu u Srbiji. Temperature će se kretati od oko dva stepena na istoku Srbije do čak 19 stepeni u pojedinim fenskim predjelima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Do petka će se zadržati relativno toplo vrijeme uz povremenu kišu, sa maksimalnim temperaturama od 5 do 15 stepeni. U petak je moguće novo pogoršanje, uz planinski snijeg, blago zahlađenje i okretanje vetra na sjeverozapadni pravac. Dnevni maksimumi biće od oko četiri stepena na severozapadu do 17 stepeni na jugu regiona.

Sretenje donosi novo pogoršanje

Oko 15. februara, Sretenje, očekuje se novo pogoršanje vremena, ali prema trenutnim prognozama snijeg je izvjestan uglavnom iznad 700 metara nadmorske visine.

Region Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

Većina modela za sada ne najavljuje jače zahlađenje, dok jedino AIFS model zasnovan na vještačkoj inteligenciji ukazuje na mogućnost izraženijeg prodora hladnog vazduha i snijega i u nizijama.

Nakon kratkotrajnog zimskog naleta, od sredine februara ponovo se očekuje toplije, gotovo proljećno vrijeme.