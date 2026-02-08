Logo
Large banner

"Tekbir i Alahu ekber": Uniformisani muslimani u BiH ponovo šalju uznemirujuće slike, među njima i djeca

08.02.2026

16:19

Komentari:

6
"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца
Foto: Facebook

Proslavljena je sloboda, kako kažu, na Hasinom vrhu gdje je i ove godine obilježena "Februarska ofanziva" tzv. Armije RBiH. Uz vojne uniforme, zelene beretke, vojna teretna vozila, ratne zastave i neizostavne pokliče "Tekbir - Alahu ekber", još jednom su poslali uznemirujuću poruku na koju mnogi ćute.

Prethodnih godina pisali smo o bužimskim okupljanjima koja su više ličila na skupove u Siriji i Libiji. Maskirani mladići, uniforme, marširanja koja bi uznemirila i podigla svaku zemlju osim BiH.

Ove pišemo ponovo zbog "slučaja Malić". Miodrag Malić je podizanjem slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića na skupu opozicije 2022. godine uznemirio Bošnjaka koji je pratio prenos skupa, nakon čega je prijavljen Sudu BiH. Osuđen je na tri godine zatvora.

Миодраг Малић

Republika Srpska

Slučaj Malić: Dobar za skup, skup za odbranu

Godinama unazad pisali smo "međunarodnim institucijama" o dešavanjima u Bužimu. Blaga osuđujuća reakcija nije pomjerila nijednog tužioca, a kamoli učesnika skupa koji su iz godine u godinu bili sve radikalniji.

Учесник скупа
Učesnik skupa

Istini za volju, slave i Srbi svoje ofanzive. Slave ih i Hrvati. Ali niko ih ne slavi u uniformi, niko ih ne obilježava da bi zaplašio druge. Koliko se samo pompe podigne nakon obilježavanja Dana Republike Srpske kada na svečanoj ceremoniji prodefiluju uniformisani pripadnici MUP-a Republike Srpske, ali kada uniformisani civili obilježavaju svoje dane, na to institucije ćute.

buzim
buzim

I ovog februara, kao i prethodnog januara, još jednom su poslate slike da u BiH nije sve kako treba. Niti su normalna obilježavanja, niti je normalna reakcija institucija.

Обиљежавање 2022. године
Obilježavanje 2022. godine

Upozorenje Bužimljanima je očigledno stiglo, ali ne kako bi trebalo da bude. Uznemirujući snimci, kao i prijetnje upućene medijima koji o tome izvještavaju uklonjeni su sa zvaničnih stranica.

Podijeli:

Tagovi:

Bihać

Bužim

Komentari (6)
Large banner

Pročitajte više

Ратни симболи у Бужиму - правосуђе годинама ћути

BiH

Ratni simboli u Bužimu - pravosuđe godinama ćuti

3 sedm

2
СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Hronika

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

2 mj

0
Британци за дефиле страха у Бужиму нијеми, а санкције због Дана Српске

BiH

Britanci za defile straha u Bužimu nijemi, a sankcije zbog Dana Srpske

2 god

0
U Bužimu ratni barjaci, a djeca kliču "Alahu ekber"

Gradovi i opštine

U Bužimu ratni barjaci, a djeca kliču "Alahu ekber"

2 god

0

Više iz rubrike

Млади кореограф истражује српску фолклорну баштину

Društvo

Mladi koreograf istražuje srpsku folklornu baštinu

5 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

7 h

0
УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

Društvo

UKC najavljuje smanjenje gužvi: Uzorkovanje krvi u DZ Banjaluka za brže laboratorijske nalaze

7 h

0
ФЗО: На располагању бесплатан инфо-број

Društvo

FZO: Na raspolaganju besplatan info-broj

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner