"Tekbir i Alahu ekber": Uniformisani muslimani u BiH ponovo šalju uznemirujuće slike, među njima i djeca

Proslavljena je sloboda, kako kažu, na Hasinom vrhu gdje je i ove godine obilježena "Februarska ofanziva" tzv. Armije RBiH. Uz vojne uniforme, zelene beretke, vojna teretna vozila, ratne zastave i neizostavne pokliče "Tekbir - Alahu ekber", još jednom su poslali uznemirujuću poruku na koju mnogi ćute.

Prethodnih godina pisali smo o bužimskim okupljanjima koja su više ličila na skupove u Siriji i Libiji. Maskirani mladići, uniforme, marširanja koja bi uznemirila i podigla svaku zemlju osim BiH.

Ove pišemo ponovo zbog "slučaja Malić". Miodrag Malić je podizanjem slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića na skupu opozicije 2022. godine uznemirio Bošnjaka koji je pratio prenos skupa, nakon čega je prijavljen Sudu BiH. Osuđen je na tri godine zatvora.

Republika Srpska Slučaj Malić: Dobar za skup, skup za odbranu

Godinama unazad pisali smo "međunarodnim institucijama" o dešavanjima u Bužimu. Blaga osuđujuća reakcija nije pomjerila nijednog tužioca, a kamoli učesnika skupa koji su iz godine u godinu bili sve radikalniji.

Učesnik skupa

Istini za volju, slave i Srbi svoje ofanzive. Slave ih i Hrvati. Ali niko ih ne slavi u uniformi, niko ih ne obilježava da bi zaplašio druge. Koliko se samo pompe podigne nakon obilježavanja Dana Republike Srpske kada na svečanoj ceremoniji prodefiluju uniformisani pripadnici MUP-a Republike Srpske, ali kada uniformisani civili obilježavaju svoje dane, na to institucije ćute.

buzim

I ovog februara, kao i prethodnog januara, još jednom su poslate slike da u BiH nije sve kako treba. Niti su normalna obilježavanja, niti je normalna reakcija institucija.

Obilježavanje 2022. godine

Upozorenje Bužimljanima je očigledno stiglo, ali ne kako bi trebalo da bude. Uznemirujući snimci, kao i prijetnje upućene medijima koji o tome izvještavaju uklonjeni su sa zvaničnih stranica.