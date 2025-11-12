SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

Pripadnici SIPA uhapsili su jutros jednu osobu u Bužimu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“.

SIPA je takođe izvršila pretres na jednoj lokaciji, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

"Lice lišeno slobode će po okončanju rada na terenu biti sprovedeno u službene prostorije, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog", saopšteno je iz Agencije.

O daljem statusu uhapšenog odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Ova operativna akcija provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a po nalogu Suda BiH.