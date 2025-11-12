SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

Izvor:
ATV
12.11.2025
10:22
Komentari:0
Pripadnici SIPA uhapsili su jutros jednu osobu u Bužimu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“.
SIPA je takođe izvršila pretres na jednoj lokaciji, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Svijet
Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno
"Lice lišeno slobode će po okončanju rada na terenu biti sprovedeno u službene prostorije, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog", saopšteno je iz Agencije.
O daljem statusu uhapšenog odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Hronika
Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca
Ova operativna akcija provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a po nalogu Suda BiH.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu