Logo
Large banner

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

Izvor:

ATV

12.11.2025

10:22

Komentari:

0
СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Pripadnici SIPA uhapsili su jutros jednu osobu u Bužimu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“.

SIPA je takođe izvršila pretres na jednoj lokaciji, kojom prilikom su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno

"Lice lišeno slobode će po okončanju rada na terenu biti sprovedeno u službene prostorije, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog", saopšteno je iz Agencije.

O daljem statusu uhapšenog odluku će donijeti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

policija rs

Hronika

Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

Ova operativna akcija provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a po nalogu Suda BiH.

Podijeli:

Tagovi:

SIPA

hapšenje

Bužim

mržnja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

Region

Ovo meso je gotovo nemoguće naći u Hrvatskoj

1 h

0
Racunar Lap top

Nauka i tehnologija

Upozorenje za putnike: Lažne stranice varaju goste, evo kako se zaštititi

1 h

0
На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима

Hronika

Na kapeli razbijeno staklo, policija traga za počiniocima

1 h

0
Опасни вирус поново односи животе у Српској

Zdravlje

Opasni virus ponovo odnosi živote u Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

1 h

0
На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима

Hronika

Na kapeli razbijeno staklo, policija traga za počiniocima

1 h

0
''Уловио'' га отац: Осумњичени за врбовање дјевојчице предат Тужилаштву

Hronika

''Ulovio'' ga otac: Osumnjičeni za vrbovanje djevojčice predat Tužilaštvu

1 h

0
Бахата вожња

Hronika

Novi slučaj divljanja u BiH: Vozio 95 preko ograničenja i sve snimio

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner