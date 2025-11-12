Ovo meso je gotovo nemoguće naći u Hrvatskoj

Nekada je bilo sasvim uobičajeno da se uz cijelo pile u mesnici dobiju i jetrica, srce, želudac i nogice. U posljednje vrijeme to više nije slučaj. Mesari su, kako bi zaradili koji evro više, počeli iznutrice prodavati odvojeno, a pileće nogice postale su prava rijetkost.

Na ovu promjenu požalila se Zagrepčanka koja redovno kupuje sveže meso i dobro pamti kako je to nekada izgledalo:

"Prije je bilo moguće kupiti jetrica, srce i želudac uz cijelo pile, dok se sada ti dijelovi prodaju zasebno. Kada kupujem cijelo pile, više ne dobijam dodatne dijelove u kompletu, već ih moram kupiti posebno", rekla je.

Najviše joj nedostaju nogice.

"U poslednje vreme svaki put kada pitam mesara, kaže da ih nema. Očigledno nisam jedina kojoj fale jer sam nedavno vidjela ženu ispred sebe kako kupuje pet kilograma nogica", dodaje.

Prema njenim riječima, samo jedan mesar od svih koje je pitala u posljednjih godinu dana i dalje prodaje cijelo pile sa nogicama i iznutricama.

"Kod svih drugih kupujem pile posebno, a iznutrice i nogice zasebno, pa me dođe nekoliko evra skuplje. Prije su mi mesari bez problema tranširali cijelo pile i lijepo posebno stavili iznutrice i nogice. Sad toga više nema."

(Dnevno)