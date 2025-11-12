Nesvakidašnji slučaj u Hrvatskoj: Policajac završio u pritvoru zbog zastrašivanja kriminalaca

Opštinsko državno tužilaštvo u Koprivnici donijelo je rješenje o sprovođenju istrage protiv policajca (52) zbog prijetnji i zastrašivanja mladića od 19 i 22 godine.

"Postoji osnovana sumnja da je 52-godišnji policijski službenik 7. oktobra na području Koprivnice, u prostorijama policijske stanice, postupao prema 19-godišnjaku i 22-godišnjaku na ponižavajući način koji je uključivao prijetnje i zastrašivanje kako bi od njih dobio obavještenja ili priznanje u vezi jednog prekršaja."

"Nakon ispitivanja okrivljenog, predložili smo sudiji istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenog zbog postojanja opasnosti od uticaja na svjedoke. Sudija istrage prihvatio je naš prijedlog", ističu koprivnički tužioci u utorak.

Sindikat policije Hrvatske (SPH) oštro je reagovao na ovaj slučaj u kojem je policajac u Koprivnici uhapšen, pritvoren i udaljen iz službe jer je, navodno, "neprimjerenim ponašanjem prouzrokovao duševni bol" dvjema osobama koje su policiji bile poznate kao počinioci krivičnih djela.

"Policajac je, radeći svoj posao, ostao bez službe, slobode i podrške sistema kojem je služio. Postavljamo legitimno pitanje: može li policija uopšte više raditi svoj posao? Ako će svaka verbalna reakcija u postupanju prema poznatim počiniocima krivičnih djela rezultovati hapšenjem policajca, ko će onda štititi građane, red i zakon?!"

"Pređena je crvena linija. Policajac nije neprijatelj, on je prva linija odbrane društva. Ovo nije pojedinačan slučaj, ovo je ozbiljno upozorenje. Sve više policijskih službenika se boji da primjeni ovlaštenja koja im zakon daje, jer ne znaju da li će zbog toga završiti u istražnom zatvoru, izgubiti posao ili biti javno prozvani."

"Da li živimo i radimo u demokratiji ili anarhiji? Ako se policajci boje da traže ličnu kartu, onda znamo odgovor. Kada se institucije okreću protiv onih koji ih štite, to više nije država reda, nego država straha.

SPH poziva nadležne institucije da preispitaju kriterijume prema kojima se suspenduju i krivično gone policijski službenici i da se uspostavi jasna razlika između stvarne zloupotrebe položaja i profesionalnog postupanja u stresnim i zahtjevnim okolnostima", zaključuju iz sindikata.