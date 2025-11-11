Logo
Skupština Zagreba će raspravljati po hitnom postupku o zabrani ustaškog pokliča "za dom spremni"

Tanjug

11.11.2025

18:27

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Skupština Grada Zagreba uvrstila je u dnevni red zasjedanja po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i ustaški poklič "za dom spremni".

Ovaj zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stavovima Ustavnog suda RH te Evropskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ‘za dom spremni’ ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji podstiče mržnju na osnovu nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti – stoji u prijedlogu odluke, prenosi Hina.

policija hrvatska

Region

Policija čuva Srpski kulturni centar u Zagrebu

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je naveo da se ovim želi onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava “za dom spremni”, kao što je to bio slučaj na koncertu na Hipodromu u julu ove godine.

''S obzirom na posljednje događaje kojima svjedočimo kako u Zagrebu, tako u Hrvatskoj, klubovi ''Možemo'' i SDP smatraju da je potrebno bez odlaganja primijeniti mjere navedene u zaključku'', rekla je u obrazloženju odbornica ''Možemo'', Iva Ivšić.

marko perkovic tompson

Region

Udruženja podnijela prijavu protiv Tompsona

Ovu je mjeru Tomašević već najavio nakon što je pjevač Marko Perković Tompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. decembar, dok će prvi biti održan 27. decembra.

Zagreb

Za dom spremni

Marko Perković Tompson

Komentari (0)
Vedrana Rudan o planiranom napadu na srpske karatiste: ''Život u Hrvatskoj mi je postao nepodnošljiv''

Pupovac: Ne možete ništa javno reći, a da se ne počne širiti govor mržnje i prijetiti

Određen pritvor devetorici muškaraca zbog napada na Srbe u Splitu

Pojavili se snimci napada na Srbe u Splitu

Penzioner prijavio hakera, pa se ispostavilo da je "haker" bio on

Sud ponovo naložio oduzimanje spomenika Pavlu Đurišiću

Vedrana Rudan o planiranom napadu na srpske karatiste: ''Život u Hrvatskoj mi je postao nepodnošljiv''

Plenković razgovarao s Pupovcem: Izložba u Vukovaru odložena da bi se smirile tenzije

