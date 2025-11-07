Određen pritvor devetorici muškaraca zbog napada na Srbe u Splitu

Izvor:
Agencije
07.11.2025
10:44
Komentari:0
Devetorica osumnjičenih da su u ponedjeljak, 3. novembra, nasilno prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine uhapšena su i određen im je jednomjesečni pritvor.
Oni su osumnjičeni za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.
Pritvor im je određen zbog mogućeg uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela, prenose hrvatski mediji, pozivajući se na informacije iz Županijskog suda.
Region
Na školi u Splitu ispisani grafiti puni mržnje: "Ubij Srbina" i "Marš iz Hrvatske"
U ponedjeljak, 3. novembra, stotinjak muškaraca obučenih u crno od kojih je većina bila maskirana prekinulo je program Dana srpske kulture, vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni!".
Region
2 d1
Region
3 d0
Region
3 d0
Region
3 sedm0
Region
1 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
13 h0
Najnovije
Najčitanije
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Trenutno na programu