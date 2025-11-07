Određen pritvor devetorici muškaraca zbog napada na Srbe u Splitu

Devetorica osumnjičenih da su u ponedjeljak, 3. novembra, nasilno prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine uhapšena su i određen im je jednomjesečni pritvor.

Oni su osumnjičeni za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Pritvor im je određen zbog mogućeg uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela, prenose hrvatski mediji, pozivajući se na informacije iz Županijskog suda.

U ponedjeljak, 3. novembra, stotinjak muškaraca obučenih u crno od kojih je većina bila maskirana prekinulo je program Dana srpske kulture, vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni!".