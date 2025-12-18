Napadnut Vujadin Savić, objavljen video tuče

Vujadin Savić, bivši fudbaler Crvene zvezde napadnut je u četvrtak, 18. decembra u tržnom centru "Galerija" u Beogradu.

Kako javljaju beogradski mediji, njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin se odbranio od napadača i nije došlo do većeg incidenta, piše "Telegraf".

Na Instagramu je objavljen video sukoba.

Skandal sa transrodnom osobom

Podsjećamo, Vujadin Savić nedavno se našao u centru skandala kada je transrodna osoba Aleks K. (21) uhapšena zbog sumnje da je ucjenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama.

Vujadin Savić je nakon toga svoju suprugu Mirku Vasiljević predložio za svjedoka u postupku protiv A.K, ali ona se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

"Vidio sam snimke Vujadina Savića, to su grozote"

Tiktoker Pavle Stojiljković tvrdi da je vidio snimak na kom su navodno Vujadin Savić i transrodna osoba A. K. koja je uhapšena zbog sumnje da je ucjenjivala bivšeg fudbalera.

"Vidio sam snimke Vujadina Savića, to su grozote i gadosti. Ja sam za svoje 23 godine prošao vidio svakakve gluposti, ali ja bih se uplašio od onoga. On je spavao sa transrodnom osobom, ja sam vidio kad on nju... Kad je on to radio sa njom i onda gledam koliko smo mi izvitopereni", rekao je za "Hajp" TV Pavle Stojiljković.