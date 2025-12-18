Logo
Large banner

Najzgodnija baka u Srbiji raspalila maštu novom objavom

Izvor:

Blic

18.12.2025

20:38

Komentari:

0
Љуба Пантовић
Foto: Instagram

Ljuba Pantović (46) važi za jednu od najzgodnijih baka u Srbiji iako već uveliko gazi petu deceniju.

Ona je profesionalni trener, a njene slike iz Egipta sada su sve ostavile bez teksta.

hitna pomoc

Košarka

Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

Naime, Ljuba je pozirala na plaži u zelenom bikiniju sa kačketom na glavi.

Na tijelu joj se ocrtavao svaki mišić, dok su njene gigantske silikonske grudi bile u prvom planu.

Podsjetimo, i njena kćerka Aleksandra Subotić, starleta i bivša rijalitija učesnica, totalno je promijenila svoj fizički izgled nakon izlaska iz Zadruge i liniju dovela do savršenstva i takođe ima silikonske grudi.

Ona sa svojim partnerom Predragom Raspopovićem Pecom, koji je bogati biznismen, živi u luksuznoj vili, koju su opremili po posljednjoj modi.

Aleksandra se jednom prilikom oglasila povodom prozivki na račun silikona, nje i njene majke nakon što su se zajedno snimale.

Радови на мосту у Чесми

Banja Luka

Kada će konačno most u Česmi biti završen?

"Mene iskreno zabole uvo šta Vi mislite. Poenta svega je šala i zabava! Ljudi su jako prosti i površni – to što rodiš sa 56 ne znači da si bolja žena od nas niti bolja majka. Silikoni su stvar izbora i ukusa – da se ne lažemo mnoge bi ih imale ali nemaju para da stave, pozdrav", rekla je ona.

Aleksandra je oprostila prevaru Peci

Inače, Aleksandra Subotić se svojevremeno razišla od Predraga Pece Raspopovića nakon što ju je on prevario sa njenom tadašnjom najboljom drugaricom, Majom Marinković.

Aleksandra se tada snimala uplakana i tvrdila kako izdaju neće oprostiti ni svojoj prijateljici, ali ni suprugu. Ipak, Subotićeva mu je oprostila prevaru pa je nastavila život sa njim, a često se na društvenim mrežama hvali luksuzom u kom uživa, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi:

starleta

fitnes

Instagram

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

Banja Luka

Nepoštovanje budžeta: Banjalučki odbornici o Nacrtu rebalansa

3 h

0
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

Banja Luka

Novi problem u Banjaluci: I Čistoća poslala upozorenje

3 h

1
Бранко Блануша

Republika Srpska

Opozicija i kandidatura Blanuše: Hoće li dobiti podršku?

4 h

0
Американци добили ''НЕ'' од Володимира Зеленског

Svijet

Amerikanci dobili ''NE'' od Volodimira Zelenskog

4 h

0

Više iz rubrike

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Scena

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

6 h

0
Самира Лончаревић

Scena

Bivša žena Dženana Lončarevića danas ima razloga za slavlje

6 h

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Scena

Poginula zvijezda (31) Onlyfans-a

8 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

22

Bolna ispovijest Banjalučanke - Luisove udovice

22

25

Nova odbijenica SDS-u iz CIK-a: Ništa od ponovnog brojanja

22

12

Napadnut Vujadin Savić, objavljen video tuče

22

08

Na njima i Miroslav Lajčak: Novi snimci sa imanja Džefrija Epstajna

21

58

Poginula cijela porodica: Ovo su stradali čuveni vozač, žena i djeca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner