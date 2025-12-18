Najzgodnija baka u Srbiji raspalila maštu novom objavom

Ljuba Pantović (46) važi za jednu od najzgodnijih baka u Srbiji iako već uveliko gazi petu deceniju.

Ona je profesionalni trener, a njene slike iz Egipta sada su sve ostavile bez teksta.

Košarka Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

Naime, Ljuba je pozirala na plaži u zelenom bikiniju sa kačketom na glavi.

Na tijelu joj se ocrtavao svaki mišić, dok su njene gigantske silikonske grudi bile u prvom planu.

Podsjetimo, i njena kćerka Aleksandra Subotić, starleta i bivša rijalitija učesnica, totalno je promijenila svoj fizički izgled nakon izlaska iz Zadruge i liniju dovela do savršenstva i takođe ima silikonske grudi.

Ona sa svojim partnerom Predragom Raspopovićem Pecom, koji je bogati biznismen, živi u luksuznoj vili, koju su opremili po posljednjoj modi.

Aleksandra se jednom prilikom oglasila povodom prozivki na račun silikona, nje i njene majke nakon što su se zajedno snimale.

Banja Luka Kada će konačno most u Česmi biti završen?

"Mene iskreno zabole uvo šta Vi mislite. Poenta svega je šala i zabava! Ljudi su jako prosti i površni – to što rodiš sa 56 ne znači da si bolja žena od nas niti bolja majka. Silikoni su stvar izbora i ukusa – da se ne lažemo mnoge bi ih imale ali nemaju para da stave, pozdrav", rekla je ona.

Aleksandra je oprostila prevaru Peci

Inače, Aleksandra Subotić se svojevremeno razišla od Predraga Pece Raspopovića nakon što ju je on prevario sa njenom tadašnjom najboljom drugaricom, Majom Marinković.

Aleksandra se tada snimala uplakana i tvrdila kako izdaju neće oprostiti ni svojoj prijateljici, ali ni suprugu. Ipak, Subotićeva mu je oprostila prevaru pa je nastavila život sa njim, a često se na društvenim mrežama hvali luksuzom u kom uživa, prenosi Blic.