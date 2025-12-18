Logo
Poginuo slavni vozač: Novi detalji užasavajuće avionske nesreće

Izvor:

Telegraf

18.12.2025

21:28

Грег Бифл, чувени возач НАСКАР-а, погинуо у паду авиона
Foto: Screenshot / YouTube

Strašna avionska nesreća dogodila se u četvrtak u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto se vazduhoplov marke Cesna 550 srušio nedugo nakon polijetanja sa Stejtsvil regionalnog aerodroma u Sjevernoj Karolini.

U jezivom padu poginuo je i slavni NASKAR vozač Greg Bifl.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Svijet

Širi se jeziv snimak: Srušio se avion, nema preživjelih

Prema nepotvrđenim informacijama, avion je pripadao privatnoj kompaniji iz Sjeverne Karoline, a papiri su ukazivali da je ona povezana sa pomenutim Biflom, koji je u američkoj javnosti postao poznat nakon brojnih spasilačkih misija koje je lično sproveo tokom uragana Helena u dijelovima ove savezne države.

Šire se stravični snimci

Na društvenim mrežama su počeli da kruže i snimci sa mjesta nesreće, gdje je avion u potpunosti zahvaćen džinovskom vatrenom stihijom, koja se brzo proširila.

Нова година

Društvo

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

Potvrđeno je da se pored Grega Bifla u avionu nalazila i njegova supruga, kao i djeca, sin Rajder i ćerka Ema.

Hitne službe su odmah došle na mjesto nesreće i više informacija se očekuje uskoro.

"Nažalost, mogu da potvrdim da je Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, kćerkom Emom i sinom Rajderom bio na tom avionu. Trebalo je provedemo zajedno posloke podne, razoreni smo, tako mi je žao što ovo moram da podijelim sa vama", rekao je Garet Mičel, veliki prijatelj Grega Bifla na društvenim mrežama, prenosi "Telegraf".

