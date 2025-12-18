Novi problem u Banjaluci: I Čistoća poslala upozorenje

Poručili su ovo iz preduzeća "Čistoća AD".

Republika Srpska Opozicija i kandidatura Blanuše: Hoće li dobiti podršku?

"Kao akcionarsko društvo u kojem Grad ima 30 odsto vlasničkog udjela i ključnu ugovornu ulogu, Čistoća AD, u skladu sa zakonom, važne odluke može donositi isključivo uz saglasnost gradskih institucija. Cijene usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada nisu mijenjane od aprila 2023. godine, dok su u međuvremenu troškovi poslovanja značajno porasli. Istovremeno, Čistoća danas pruža usluge za oko 65.000 korisnika, godišnje zbrinjava približno 67.000 tona otpada i zapošljava 226 radnika, što zahtijeva stalna ulaganja u opremu i sistem rada", kažu u ovom preduzeću.

Dodaju da, ukoliko ne dođe do neophodnih odluka, Čistoća dugoročno neće moći garantovati kontinuitet pružanja komunalnih usluga u obimu i kvalitetu na koji su građani navikli.

Čistoća se, navode dalje, u više navrata obraćala Gradu sa zahtjevom za korekciju cijena usluga, uz jasno obrazložene parametre koji ukazuju na opravdanost tog zahtjeva, ali odgovor do danas nije zaprimljen.

Svijet Amerikanci dobili ''NE'' od Volodimira Zelenskog

Direktor Čistoće AD Banjaluka Aleksandar Bajić istakao je da Čistoća u svojim apelima nije usamljena i da se problemi u odlučivanju neminovno reflektuju na svakodnevni život građana.

"Nedostatak komunikacije i saradnje na pojedinim nivoima odlučivanja lokalne vlasti neminovno se odražava na naše poslovanje, a time i na kvalitet života građana“, poručio je Bajić.

On je dodao da ohrabruje najava da će se o ovim pitanjima razgovarati na posebnoj sjednici, te apelovao da se ona zakaže u što kraćem roku, naglasivši da je hitnost u postupanju apsolutni prioritet.

"Čistoća apeluje na nadležne institucije da u što kraćem roku omoguće donošenje odluka koje direktno utiču na javno zdravlje i svakodnevni život u Banjaluci", zaključuju u ovom preduzeću.

Ranije Vodovod zatražio poskupljenje

Podsjećamo, ranije je i Vodovod zatražio promjene cijene vode u najvećem gradu Republike Srpske.

Direktor Vodovoda Radovan Majkić rekao je da ukoliko odbornici u Skupštini grada ne usvoje prijedlog o povećanju cijena vode, građani mogu očekivati da će doći do restrikcija u snabdijevanju vodom, dok bi grad kasnije praktično ostao u potpunosti bez vode.

Društvo Šta znači ako je na Svetog Nikolu sunčan dan

"Nažalost, moraćemo krenuti sa restrikcijom vode od Laktaša, Čelinca i ostalih opština, a posljednja bi bila Banjaluka. Ako ne dođe do povećanja cijene vode, grad će ostati bez vode", istakao je Majkić i pojasnio da bi restrikcija u Banjaluci podrazumijevala povremenu obustavu snabdijevanja vodom.

Prema njegovim riječima, dobavljači neće da im isporučuju neophodne hemikalije koje su potrebne za fabriku vode, a ne isporučuju im ni dobavljači za popravke.

Dodao je da hlora imaju do kraja mjeseca, te da zbog čitave situacije razmatraju da izađu na proteste jer za takvo stanje direktno odgovornom smatraju skupštinsku većinu.

I Eko-Toplane najavljuju restrikcije

I iz Eko-Toplana najavljene su restrikcije ako se nešto pod hitno ne riješi, odnosno ne dođe do promjene cijena grijanja.

"Smatramo svojom obavezom da građane pravovremeno i transparentno informišu o stanju sistema daljinskog grijanja, naročito u okolnostima u kojima cijene energenata, električne energije, rada i održavanja kontinuirano rastu, dok cijena grijanja u Banjaluci već duži period ne prati realne troškove poslovanja", saopšteno je iz Eko toplane Banjaluka.

Banja Luka Dodik o regulacionim planovima u Banjaluci: Zavisi od građana

U proteklom periodu Eko toplane su, kažu u ovom preduzeću, u skladu sa zakonom i principima odgovornog upravljanja, Gradu Banjaluka blagovremeno dostavile konkretne prijedloge i rješenja, s ciljem očuvanja stabilnosti sistema i kontinuiteta isporuke toplotne energije.

Ti prijedlozi, kažu u Toplani, bili su usmjereni na obezbjeđivanje kvalitetnog i dugoročno održivog sistema grijanja u Banjaluci, uz jasno definisane kratkoročne mjere neophodne za prevazilaženje trenutne situacije.

"Razgovori sa Gradom su u toku, ali je u ovom trenutku neophodno da se procesi ubrzaju i da se, bez daljeg odlaganja, pređe sa opštih stavova na konkretne odluke. Eko toplane nemaju prostor za čekanje, jer je njihova primarna odgovornost usmjerena prema korisnicima, da se nesmetano grijanje obezbijedi do kraja grijne sezone. Sve što Eko toplane predlažu usmjereno je na kvalitetan i dugoročno održiv sistem grijanja u Banjaluci. Međutim, u ovom trenutku neophodna je hitna i konkretna reakcija Grada", izjavio je član Upravnog odbora Dragiša Zečević Eko toplana Banjaluka.

"Ukoliko u kratkom roku ne dođe do rješenja koja bi omogućila finansijsku održivost sistema, Eko toplane će biti primorane da razmatraju uvođenje restriktivnijeg režima isporuke toplotne energije. Ovakav pristup ne predstavlja pritisak, već odgovorno upravljanje sistemom u situaciji kada su resursi ograničeni, a obaveza prema građanima neupitna", dodaju dalje.

BiH Košarac: Zahvaljujući našem stavu nije usvojen zaključak kojim se osuđuje Rusija

Eko toplane ističu da su o kratkoročnim, ali hitnim rješenjima nekoliko navrata blagovremeno i zvanično obavijestili Grad Banjaluku, te pozivaju Grad, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja, da hitno reaguje. Predložena rješenja su, između ostalog, odobrenje grant sredstava, kakva su i ranije obezbjeđivana radi stabilnosti sistema, te korekcija cijene grijanja, kako bi se ona uskladila sa realnim troškovima proizvodnje i isporuke toplotne energije.

Istovremeno, Eko toplane apeluju na građane za razumijevanje i podršku mjerama koje su usmjerene na očuvanje stabilnosti sistema, jer je zajednički interes svih da grijanje u Banjaluci bude obezbijeđeno i funkcionalno do kraja sezone.