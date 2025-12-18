Logo
Large banner

Djevojka na Ostrogu pala u provaliju, desilo se čudo: Otac Predrag otkrio detalje

Izvor:

Kurir

18.12.2025

18:08

Komentari:

0
Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље

Otac Predrag Popović, jerej SPC, eparhije požarevačko-braničevske, objavio je na svom Instagram profilu nevjerovatnu priču koja se dogodila na parkingu donjeg manastira Ostrog.

Naime, djevojka je prilikom posjete manastiru, pala sa litice u provaliju koja je duboka oko 50 do 100 metara, a onda se desilo nešto sasvim neshvatljivo.

Čudo

On je na svom Instagram profilu napisao sljedeće:

"Još jednom se kroz čudo vjere i spasenje proslavio sam Gospoda i Sveti Vasilije koji se brine za sve nas koji mu dolazimo i s vjerom pristupamo.

sveti nikola nikoljdan

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

Dana 17.07.2022. oko 09 sati na parkingu donjeg manastira Ostrog gdje se inače parkiraju autobusi, desilo se da je jedna putnica koja je inače 1987. godište sa mjestom prebivališta Brod (Sijekovac) koja je putovala u organizaciji crkvene zajednice uz pratnju sveštenika, pala sa litice tako što se okliznula u provaliju koja je duboka oko 50-100 metara", stoji u objavi, prenosi "Kurir".

Brzo na mjesto nesreće došli su pripadnici vatrogasne službe kao i sanitet hitne pomoći kao i brojne druge organizacije, gorske službe za spasavanje.

Djevojka je početkom rata nastradala od eksplozivne naprave i ima stopu invaliditeta.

Samo blaga ogrebotina

"Ali vjera u Ostrog i poklonjenje Moštima Sv. Vasilija nije je spriječilo da baš ovaj vikend dođe i da mu se pokloni i samim tim proslavi i ojača svoju vjeru a ujedno da nama smjernice koji smo posrnuli da se što prije izbavimo i vratimo vjeru u Boga. Djevojka je zahvaljujući pripadnicima za spasavanje izvučena iz ambisa i odmah je prevezena na hospitalizaciju. Djevojka je detaljno pregledana i zadržana je na bolničkom liječenju u bolnici u Podgorici", napisao je otac Petar i dodao:

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Društvo

ATV obradovao mališane iz Udruženja ''Iskra''

"Nakon pregleda i ukazivanja medicinske pomoći djevojka se osjeća dobro a na svim detaljnim snimanjima i pregledima potvrđeno je da djevojka nema nikakvog loma, nikakve povrede osim što ima blagu ogrebotinu i ništa više. Djevojka se osjeća dobro i već sutradan (19.07.2022.) je prevezena do svog mjesta boravka. Hvala Bogu koji se po ko zna koji put proslavio i Svetom Vasiliju koji nas čuva od svih nedaća koje nas snađu".

Podijeli:

Tagovi:

cudo

Ostrog

Otac Predrag Popović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку

Hronika

Prikazani snimci iz kuće strave: Detalji sa suđenja Belivuku

2 h

0
Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

Svijet

Oglasila se najpoznatija ovogodišnja ljubavnica: Neko prebacio prekidač

2 h

0
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Svijet

Amerika uvela sankcije sudijama Suda u Hagu

2 h

0
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Društvo

Poznati meteorolog otkriva kakvo vrijeme će biti za Novu godinu

2 h

0

Više iz rubrike

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Društvo

Poznati meteorolog otkriva kakvo vrijeme će biti za Novu godinu

2 h

0
АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Društvo

ATV obradovao mališane iz Udruženja ''Iskra''

3 h

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

3 h

0
Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Društvo

Dodik: Svijet je dobro mjesto zahvaljujući djeci

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

34

Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

20

30

Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

20

05

Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

20

01

Edukativno predavanje ''Slavimo odgovorno''

19

57

Paketići za najmlađe pacijente u dobojskoj bolnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner