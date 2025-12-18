АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

Извор:
АТВ
18.12.2025
17:33
Коментари:0
Запослени Алтернативне телевизије обрадовали су данас малишане из Удружења родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра".
Наша екипа данас је малишанима уручила пакетиће поводом Светог Николе.
Свјесни чињенице да су дјеца украс свијета и наша будућност, запослени су претходних дана обезбиједили поклоне за дјецу из Удружења.
Пакетићи су данас стигли у њихове руке, а колеге су се кратко уз осмијехе и игру дружили са дјецом из "Искре".
