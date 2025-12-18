Logo
Large banner

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

Извор:

АТВ

18.12.2025

17:33

Коментари:

0
АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''
Фото: АТВ

Запослени Алтернативне телевизије обрадовали су данас малишане из Удружења родитеља дјеце обољеле од малигних болести "Искра".

Наша екипа данас је малишанима уручила пакетиће поводом Светог Николе.

Свјесни чињенице да су дјеца украс свијета и наша будућност, запослени су претходних дана обезбиједили поклоне за дјецу из Удружења.

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''
АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Пакетићи су данас стигли у њихове руке, а колеге су се кратко уз осмијехе и игру дружили са дјецом из "Искре".

Подијели:

Тагови:

Udruženje "Iskra"

Iskra

АТВ

paketići

Бањалука

Sveti Nikola

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Хроника

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

3 ч

0
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Сцена

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

3 ч

0
Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

3 ч

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0

Више из рубрике

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0
Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Друштво

Додик: Свијет је добро мјесто захваљујући дјеци

3 ч

0
Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Друштво

Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

5 ч

0
Свиња

Друштво

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

20

34

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

20

30

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

20

05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

20

01

Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner