Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Православна црква и њени вјерници 19. децембра славе Светог Николу.
Не каже се без разлога да Светог Николу слави пола Срба, а пола иде на славу.
Овај светац поштује се у цијелом хришћанском свијету, а само у Србији посвећено му је више од 600 цркава. За ову славу везује се и низ обичаја који се, како је то иначе у Србији, разликују од региона до региона, па чак и од села до села.
Светог Николу у хришћанском свијету поштују као чудотворца, с тим да се у православљу сматра и заштитником путника, морнара, затвореника и сиромашних док је у католичанству заштитник свих слојева друштва, али нарочито дјеце.
Према житијама, Свети Никола се родио у грчкој колонији Патари у 3. вијеку (280. године) у малоазијској римској провинцији Ликији. Био је веома религиозан од раног дјетињства и свој живот је потпуно посветио хришћанству.
Вјерује се да је рођен у богатој хришћанској породици и да је стекао основно образовање. Од дјетињства је изучавао Свето писмо, дању није напуштао храм, а ноћу се молио и читао књиге. Када је завршио школе, желио је да ступи у свештенички чин, па га је његов стриц, иначе архиепископ, произвео за свештеника града Мира.
Насљедство које му је остало иза родитеља користио је да помаже сиротињи и дијели милостињу. Добра дјела чинио је тајно.
За архиепископа изабран је након смрти свог стрица, након чега је наставио да шири вјеру и у цркви и међу обичним људима. У једном периоду живота, током владавине римског цара Диоклецијана који је систематски прогонио хришћане, Никола је затворен у тамницу. На слободу је изашао тек за вријеме Константина Великог.
Умро је природном смрћу 345. године у граду Мира (данашњем градићу Кале (Демре) у турској регији Анталија). Његове мошти почивале су у саборној цркви у том истом граду све до 1096. године када су пренијете у Бари у Италији. И данас, скоро 1.000 године касније, налазе се у Барију.
За Светог Николу везује се читав низ обичаја, који се понегдје и разликују.
Обзиром да је Свети Никола најчешћа крсна слава међу православцима у Србији и најдуже се слави, бројни обичаји су локалног карактера и преносе се са кољена на кољена унутар једне породице.
Ово су неки од обичаја повезаних са овим празником:
Међу православним обичајима издваја се и сијање божићне пшенице за коју се вјерује да симболише плодну годину која долази и да у дом доноси срећу, здравље и благостање.
Сије се на дан Свете Варваре 17. децембра или на Светог Николу 19. децембра.
Како вјеровање каже, пшеница се сади да би наредна година била успјешна и плодна, и то баш на овај дан да би таман до Божића бити бујна и зелена и тако красила празничну трпезу.
У неким крајевима одржао се и обичај даривања дјеце неком ситницом или слаткишима.
Некада су то биле јабуке, ораси и колачи, али можете изабрати и нешто друго.
Ако су вам малишани били добри, обрадујте их неким малим даром.
На овај празник, гдје год да се нађу, лађари спуштају сидра.
Заустављају лађе док се морнари помоле светитељу и онда настављају пут.
Припремају топове за паљбу одајући почаст своме заштитнику. На овај начин славу је обиљежавао и кнез Милош Обреновић.
На југу Србије традиционално се на овај дан праве шарени колачи у облику птице.
Заједно са погачом и вином односе се у цркву на освештење молитвом и вином.
Након тога, служе се гостима, а прије свих дјеци.
У Византији је на Светог Николу био обичај да се на тај дан амнестирају затвореници.
У народу постоји вјеровање да ће ономе коме се опрости дуг на Светог Николу сљедећа година бити богата и плодна.
Према вјеровању, на дан када се слави овај светац не ваља прати веш и узимати оштре предмете.
Не треба чистити кућу ни радити било какве кућне послове.
Свети Никола се слави 19. децембра (6. децембра по старом календару) и спада у ред слава непромјенљивог датума.
Овај датум није случајан – на исти дан 343. године овај светитељ је преминуо.
Зимски Свети Никола пада у вријеме великог божићног поста, због чега православни вјерници који обиљежавају овог свеца као крсну славу припремају искључиво рибу и другу посну храну.
Међутим, постоји и љетни Свети Никола који се обиљежава 22. маја.
На овај дан 1096. године његове мошти пренијете су из Мира у Ликији у тада православни Бари у Италији и положене у Цркву Светог Јована Претече, која је убрзо постала стециште ходочасника.
