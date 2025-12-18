Logo
Amerika uvela sankcije sudijama Suda u Hagu

Izvor:

Agencije

18.12.2025

17:45

Komentari:

0
Sjedinjene Države su uvele sankcije dvojici sudija Međunarodnog krivičnog suda (MKS) koji su direktno umiješani u politizovane i nelegitimne akcije protiv Izraela, saopštio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"SAD su bile jasne - nastavićemo da odgovaramo značajnim i opipljivim posljedicama da bismo se zaštitili od pravnih postupaka MKS-a, zloupotrebe moći i očiglednog nepoštovanja suvereniteta SAD i Izraela", saopštio je Rubio.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Poznati meteorolog otkriva kakvo vrijeme će biti za Novu godinu

On je naveo da su sankcije uvedene sudiji Goču Lordkipanidzeu iz Gruzije i Erdenebalsurenu Damdinu iz Mongolije.

"Ove osobe su se direktno uključile u napore MKS-a da istraži, uhapsi, pritvori ili goni izraelske državljane, bez saglasnosti Izraela, uključujući glasanje većinom u korist presude MKS-a protiv žalbe Izraela 15. decembra", objavio je Rubio.

On je naglasio da SAD i Izrael nisu potpisnici Rimskog statuta i stoga odbacuju nadležnost MKS-a.

