Izrečena presuda: Evo koliko dugo Brajan Volš ide na robiju

Viši sud u Norfolku u Masačusetsu izrekao je presudu Brajanu Volšu, koji je ranije proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane Volš porijeklom iz Srbije!

Sud je Brajana Volša po prvoj tački optužnice ubistvo prvog stepena osudio na doživotnu kaznu robije bez prava na pomilovanje.

Potom je uslijedilo izricanje presude po još dvije optužnice.

Izricanje presude prvobitno je bilo zakazano za srijedu, ali je naknadno izricanje presude pomjereno za danas.

Podsjećamo, u ponedeljak je porota okruga Norfok osudila Brajana Volša za ubistvo prvog stepena zbog smrti 39-godišnje supruge, odbacujući teoriju odbrane da je Ana Volš iznenada preminula, a Brajan u panici odbacio njene posmrtne ostatke, prenosi "Telegraf".

Porota je većala više od pet sati tokom dva dana prije nego što je donijela jednoglasnu odluku i proglasila ga krivim.