Logo
Large banner

Čeka nas mrak vijeka - naučnici objavili datum

Izvor:

ATV

18.12.2025

15:55

Komentari:

0
Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

Za nešto manje od dvije godine svijet će svjedočiti nebeskoj pojavi kakva se nije dogodila više od vijeka.

NASA je potvrdila da će 2. avgusta 2027. Zemlju prekriti potpuna tama koja će trajati nevjerojatnih 6 minuta i 23 sekunde – gotovo dvostruko duže od većine pomračina koje smo nedavno vidjeli.

Нестала Мишел

Svijet

Otetu kćerku pronašao nakon 43 godine

Ovaj astronomski događaj već se opisuje kao "mrak vijeka", a stručnjaci upozoravaju da će se idući ovako dugi Sunčev mrak pojaviti tek za nekoliko decenija.

Najduža potpuna pomračina Sunca u čitavom vijeku

NASA je zvanično potvrdila kako će 2. avgust 2027. doći do najduže potpune pomračine Sunca u posljednjih sto godina.

Za razliku od pomračine iz aprila 2024. godine, koja je preko Sjeverne Amerike donijela tek 4 minuta i 28 sekundi mraka, i one koja će 2026. preći preko Španije s trajanjem od samo 1 minuta i 43 sekunde, pomračina 2027. nadmašiće ih bez ikakvog problema.

Виктор Орбан

Svijet

Viktor Orban odbrusio: To je mrtva ideja

Prema dostupnim podacima NASA, potpuna tama trajaće 6 minuta i 23 sekunde, što ovu pojavu čini izuzetnom čak i na globalnoj istorijskoj listi astronomskih fenomena.

Putanja mraka: od Maroka do Somalije

NASA navodi da će se putanja totaliteta razvijati preko nekoliko kontinenata i država. Pomračina će započeti u Maroku i južnoj Španiji, a zatim će se kretati preko Alžira, Tunisa, Libije, Egipta i Saudijske Arabije. Završiće u Jemenu te u priobalnom dijelu Somalije.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Hronika

Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

Najduži period potpune tame doživjeće Egipat, posebno područja oko Luksora i Asuana. Ovi drevni gradovi, poznati kao svjedoci hiljadugodišnje istorije i monumentalnih arheoloških čuda, uskoro će postati pozornica novog spektakularnog događaja koji će zabilježiti astronomske anale.

Nema nikakve opasnosti

Uprkos činjenici da potpuni Sunčevi mraci često podstiču širenje različitih teorija zavjere, NASA naglašava da ova pojava ne predstavlja apsolutno nikakvu opasnost.

Stručnjaci ističu da pomračine nemaju nikakav uticaj na zdravlje, vremenske prilike ili funkcionisanje planete, osim što pružaju izuzetno atraktivan vizuelni spektakl.

ЦИК сједница

BiH

CIK BiH odbacila zahtjev SDS-a

Iz NASA poručuju kako se radi o potpuno prirodnoj i predvidivoj astronomskoj pojavi, kakvu bilježe i drugi nebeski objekti – uključujući Mars i naš Mjesec.

Ovakve pomračine vrlo su rijetke: kada stižu sljedeće?

Iako 21. vijek donosi nekoliko dugih potpunih pomračina, sve su udaljene decenijama od današnjeg trenutka.

NASA navodi sljedeće datume i trajanja:

  • 2045.: 6 minuta i 6 sekundi
  • 2060.: 5 minuta i 12 sekundi
  • 2063.: 5 minuta i 49 sekundi
  • 2078.: 5 minuta i 40 sekundi
  • 2081.: 5 minuta i 33 sekunde
  • 2096.: 6 minuta i 6 sekundi

Uprkos impresivnoj dužini nekih od navedenih, pomračina iz 2027. ostaje najduža u cijelom vijeku.

Spektakl koji se ne propušta

Za ljubitelje astronomije, ali i za sve koji žele doživjeti jedinstven događaj u životu, pomračina 2027. biće nezaboravna prilika.

Iako nema nikakav fizički uticaj na čovječanstvo ili prirodu, ovaj rijedak trenutak potpune tame ostaće upamćen kao jedan od najzanimljivijih i najdugotrajnijih nebeskih "predstava" modernog doba.

Ako želite vidjeti "mrak vijeka“, 2. avgusta 2027. biće dan koji se ne smije propustiti.

Podijeli:

Tagovi:

NASA

pomračenje Sunca

pomračenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хаос у албанској Скупштини

Region

Totalni haos u albanskom Parlamentu: Baklje, sukob s policijom

2 h

0
Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Društvo

Preporuke za smanjenje štetnog uticaja zagađenog vazduha na zdravlje

2 h

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Scena

Poginula zvijezda (31) Onlyfans-a

2 h

0
Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Republika Srpska

Predložena zabrana pušenja u zatvorenim prostorima

2 h

0

Više iz rubrike

Сајбер криминалци напали Порнхаб: Подаци 200 милиона корисника сада на продаји!

Nauka i tehnologija

Sajber kriminalci napali Pornhab: Podaci 200 miliona korisnika sada na prodaji!

1 d

0
Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Nauka i tehnologija

Gugl poboljšava svoj Prevodilac: Tačniji prevodi tekstova, slenga i kolokvijalnih izraza

1 d

0
Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3

Nauka i tehnologija

Jutjub će omogućiti kreatorima da prave igre pomoću Gemini 3

1 d

0
Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

Nauka i tehnologija

Strašno upozorenje naučnika! Zbog Arktika nam prijeti katastrofa

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner