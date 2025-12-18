Čeka nas mrak vijeka - naučnici objavili datum

Za nešto manje od dvije godine svijet će svjedočiti nebeskoj pojavi kakva se nije dogodila više od vijeka.

NASA je potvrdila da će 2. avgusta 2027. Zemlju prekriti potpuna tama koja će trajati nevjerojatnih 6 minuta i 23 sekunde – gotovo dvostruko duže od većine pomračina koje smo nedavno vidjeli.

Ovaj astronomski događaj već se opisuje kao "mrak vijeka", a stručnjaci upozoravaju da će se idući ovako dugi Sunčev mrak pojaviti tek za nekoliko decenija.

Najduža potpuna pomračina Sunca u čitavom vijeku

NASA je zvanično potvrdila kako će 2. avgust 2027. doći do najduže potpune pomračine Sunca u posljednjih sto godina.

Za razliku od pomračine iz aprila 2024. godine, koja je preko Sjeverne Amerike donijela tek 4 minuta i 28 sekundi mraka, i one koja će 2026. preći preko Španije s trajanjem od samo 1 minuta i 43 sekunde, pomračina 2027. nadmašiće ih bez ikakvog problema.

Prema dostupnim podacima NASA, potpuna tama trajaće 6 minuta i 23 sekunde, što ovu pojavu čini izuzetnom čak i na globalnoj istorijskoj listi astronomskih fenomena.

Putanja mraka: od Maroka do Somalije

NASA navodi da će se putanja totaliteta razvijati preko nekoliko kontinenata i država. Pomračina će započeti u Maroku i južnoj Španiji, a zatim će se kretati preko Alžira, Tunisa, Libije, Egipta i Saudijske Arabije. Završiće u Jemenu te u priobalnom dijelu Somalije.

Najduži period potpune tame doživjeće Egipat, posebno područja oko Luksora i Asuana. Ovi drevni gradovi, poznati kao svjedoci hiljadugodišnje istorije i monumentalnih arheoloških čuda, uskoro će postati pozornica novog spektakularnog događaja koji će zabilježiti astronomske anale.

Nema nikakve opasnosti

Uprkos činjenici da potpuni Sunčevi mraci često podstiču širenje različitih teorija zavjere, NASA naglašava da ova pojava ne predstavlja apsolutno nikakvu opasnost.

Stručnjaci ističu da pomračine nemaju nikakav uticaj na zdravlje, vremenske prilike ili funkcionisanje planete, osim što pružaju izuzetno atraktivan vizuelni spektakl.

Iz NASA poručuju kako se radi o potpuno prirodnoj i predvidivoj astronomskoj pojavi, kakvu bilježe i drugi nebeski objekti – uključujući Mars i naš Mjesec.

Ovakve pomračine vrlo su rijetke: kada stižu sljedeće?

Iako 21. vijek donosi nekoliko dugih potpunih pomračina, sve su udaljene decenijama od današnjeg trenutka.

NASA navodi sljedeće datume i trajanja:

2045.: 6 minuta i 6 sekundi

2060.: 5 minuta i 12 sekundi

2063.: 5 minuta i 49 sekundi

2078.: 5 minuta i 40 sekundi

2081.: 5 minuta i 33 sekunde

2096.: 6 minuta i 6 sekundi

Uprkos impresivnoj dužini nekih od navedenih, pomračina iz 2027. ostaje najduža u cijelom vijeku.

Spektakl koji se ne propušta

Za ljubitelje astronomije, ali i za sve koji žele doživjeti jedinstven događaj u životu, pomračina 2027. biće nezaboravna prilika.

Iako nema nikakav fizički uticaj na čovječanstvo ili prirodu, ovaj rijedak trenutak potpune tame ostaće upamćen kao jedan od najzanimljivijih i najdugotrajnijih nebeskih "predstava" modernog doba.

Ako želite vidjeti "mrak vijeka“, 2. avgusta 2027. biće dan koji se ne smije propustiti.