Logo
Large banner

Strašno upozorenje naučnika! Zbog Arktika nam prijeti katastrofa

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

07:16

Komentari:

0
Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

Arktik je godinu dana bio izložen rekordno visokim temperaturama, kažu klimatolozi i upozoravaju na "redefinisanje zime kao godišnjeg doba".

Arktik je region koji se zagrijava čak četiri puta brže od globalnog prosjeka, upozoravaju stručnjaci Agencije za praćenje okeana, atmosfere i klime pri američkom ministarstvu trgovine (NOAA), prenosi londonski Gardijan.

Naučnici tvrde da je zbog neuobičajene vrućine na Arktiku u protekloj godini nastale usljed klimatske krize koja donosi kišovitije vrijeme na daleki sjever, smanjena debljina morskog leda.

"Od oktobra 2024. do septembra 2025. godine, temperature u cijelom arktičkom regionu bile su najtoplije u 125 godina modernog vođenja evidencije", saopštila je NOAA, pri čemu su posljednjih 10 godina bile najtoplije ikada zabilježene na Arktiku.

Планина, снијег

Svijet

Stiže ledeni haos, arktički talas prijeti Evropi

Zbog sagorijevanja fosilnih goriva Arktik, koji se naziva svjetski frižider i djeluje kao ključni regulator klime za ostatak planete, zagreva se čak četiri puta brže od globalnog prosjeka.

Prema evidenciji NOAA maksimalna površina morskog leda na Arktiku u 2025. godini je bila najmanja u 47-godišnjem satelitskom praćenju.

Ova godina je bila rekordna i po količini padavina na Arktiku, a veći dio padavina se ne taloži kao snijeg.

Junski obim snježnog pokrivača nad Arktikom danas je upola manji od onog što je bio prije šest decenija.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Arktik

topljenje

katastrofa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Svijet

Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"

2 d

0
Зашто неке животиње једу своје младунце: Научници откривају који фактори утичу на канибализам

Nauka i tehnologija

Zašto neke životinje jedu svoje mladunce: Naučnici otkrivaju koji faktori utiču na kanibalizam

3 d

0
Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

5 d

0
Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

Nauka i tehnologija

Nova era mjerenje vremena: ‘Atomski satovi’ donose revoluciju

1 sedm

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

14 h

0
Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

1 d

0
Најчешће грешке приликом пуњења телефона због којих се уређај брзо гаси

Nauka i tehnologija

Najčešće greške prilikom punjenja telefona zbog kojih se uređaj brzo gasi

1 d

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ChatGPT godišnje troši više struje nego cijela Slovenija

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

39

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

08

37

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

08

31

Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

08

30

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

08

24

Roditelji, evo šta da uradite ako se dijete plaši Djeda Mraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner