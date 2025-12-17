Strašno upozorenje naučnika! Zbog Arktika nam prijeti katastrofa

Arktik je godinu dana bio izložen rekordno visokim temperaturama, kažu klimatolozi i upozoravaju na "redefinisanje zime kao godišnjeg doba".

Arktik je region koji se zagrijava čak četiri puta brže od globalnog prosjeka, upozoravaju stručnjaci Agencije za praćenje okeana, atmosfere i klime pri američkom ministarstvu trgovine (NOAA), prenosi londonski Gardijan.

Naučnici tvrde da je zbog neuobičajene vrućine na Arktiku u protekloj godini nastale usljed klimatske krize koja donosi kišovitije vrijeme na daleki sjever, smanjena debljina morskog leda.

"Od oktobra 2024. do septembra 2025. godine, temperature u cijelom arktičkom regionu bile su najtoplije u 125 godina modernog vođenja evidencije", saopštila je NOAA, pri čemu su posljednjih 10 godina bile najtoplije ikada zabilježene na Arktiku.

Svijet Stiže ledeni haos, arktički talas prijeti Evropi

Zbog sagorijevanja fosilnih goriva Arktik, koji se naziva svjetski frižider i djeluje kao ključni regulator klime za ostatak planete, zagreva se čak četiri puta brže od globalnog prosjeka.

Prema evidenciji NOAA maksimalna površina morskog leda na Arktiku u 2025. godini je bila najmanja u 47-godišnjem satelitskom praćenju.

Ova godina je bila rekordna i po količini padavina na Arktiku, a veći dio padavina se ne taloži kao snijeg.

Junski obim snježnog pokrivača nad Arktikom danas je upola manji od onog što je bio prije šest decenija.

(Telegraf)