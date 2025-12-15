Logo
ChatGPT godišnje troši više struje nego cijela Slovenija

Tanjug

15.12.2025

15:50

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Foto: Pexels / Hatice Baran

Najpoznatiji alat kompanije za razvoj vještačke inteligencije Open AI, četbot ChatGPT, troši oko 17,23 teravat-sati (TWh) električne energije godišnje, što je više nego cjelokupna potrošnja Slovenije.

Prema istraživanju Univerzeta Roud Ajlend, alat ChatGPT troši oko 0,189 kilovat-sati po upitu, a godišnja potrošnja je zasnovana na računici da 810 miliona aktivnih korisnika u prosjeku postave 22 pitanja ned‌jeljno, prenosi Delo.

Na dnevnom nivou, ChatGPT obradi više od 2,5 milijardi upita, što troši 47,2 megavat-sati (MWh) električne energije.

ЦИК БиХ

BiH

CIK utvrdio rezultate izbora u Srpskoj

Ova energija je dovoljna za punjenje 238 miliona električnih vozila sa baterijama kapaciteta 72,4 kWh.

Poređenja radi, prosječno domaćinstvo u Sjedinjenim Američkim Državama ili zapadnoj Evropi dnevno troši 29 kWh struje.

Predstavnik kompanije Best brokers Alan Goldberg napominje da se energetska efikasnost sistema poboljšava, ali i da rast broja korisnika i potrošnja zbog sve veće kompleksnosti AI modela poništavaju te uštede.

Ako ne dođe do tehnoloških inovacija, troškovi upotrebe vještačke inteligencije bi mogli da još više porastu, napominje Goldberg.

Tagovi:

ChatGPT

struja

