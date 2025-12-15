ChatGPT godišnje troši više struje nego cijela Slovenija

Izvor:
15.12.2025
Najpoznatiji alat kompanije za razvoj vještačke inteligencije Open AI, četbot ChatGPT, troši oko 17,23 teravat-sati (TWh) električne energije godišnje, što je više nego cjelokupna potrošnja Slovenije.
Prema istraživanju Univerzeta Roud Ajlend, alat ChatGPT troši oko 0,189 kilovat-sati po upitu, a godišnja potrošnja je zasnovana na računici da 810 miliona aktivnih korisnika u prosjeku postave 22 pitanja nedjeljno, prenosi Delo.
Na dnevnom nivou, ChatGPT obradi više od 2,5 milijardi upita, što troši 47,2 megavat-sati (MWh) električne energije.
Ova energija je dovoljna za punjenje 238 miliona električnih vozila sa baterijama kapaciteta 72,4 kWh.
Poređenja radi, prosječno domaćinstvo u Sjedinjenim Američkim Državama ili zapadnoj Evropi dnevno troši 29 kWh struje.
Predstavnik kompanije Best brokers Alan Goldberg napominje da se energetska efikasnost sistema poboljšava, ali i da rast broja korisnika i potrošnja zbog sve veće kompleksnosti AI modela poništavaju te uštede.
Ako ne dođe do tehnoloških inovacija, troškovi upotrebe vještačke inteligencije bi mogli da još više porastu, napominje Goldberg.
