Širi se teška zarazna bolest, raste broj hospitalizovanih

U Rumuniji su potvrđena dva slučaja lepre, dok su još dve osobe hitno hospitalizovane zbog bliskog kontakta sa oboljelima, saopštile su zdravstvene vlasti.

Kako prenose lokalni mediji, riječ je o dvije sestre zaposlene u SPA centru u Klužu, koje su trenutno smeštene u Infektivnoj bolnici, gdje se nalaze pod stalnim medicinskim nadzorom. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno, ali će terapija trajati duži vremenski period.

Nakon potvrde bolesti, nadležni su naložili testiranje još dvoje zaposlenih koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženima. Te osobe su hospitalizovane preventivno i za sada ne pokazuju nikakve simptome, navode ljekari.

Prema dostupnim informacijama, sve četiri žene su porijeklom iz Azije i rade u istom SPA centru. Sumnja se da su se dvije sestre zarazile tokom boravka na Baliju prošle jeseni, gdje su posjetile majku koja je bolovala od lepre.

Epidemiološka istraga je u toku i proširena je i na klijente koji su nedavno posećivali salon za masažu. Zdravstvene vlasti poručuju da se situacija pažljivo prati i da je rizik za širu populaciju u ovom trenutku veoma nizak.

Podsjetimo, nakon više od tri decenije, nedavno je potvrđen i izolovani slučaj lepre u Hrvatskoj, gdje su nadležni takođe istakli da ne postoji opasnost od širenja bolesti, piše Informer.