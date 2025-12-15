Kako se guba prenosi, a kako liječi?

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” dr Dragana Plavša kazala je da guba kod nas može da se registruje, ali samo kao importovan slučaj, te da se bolest teško prenosi i lako liječi.

Ona je za Tanjug rekla da nedavna pojava ove bolesti u Hrvatskoj i Rumuniji nije iznenađenje, jer se prema podacima Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, u svijetu svake godine registruje oko 250.000 slučajeva gube, što znači da neke zemlje imaju učestaliju pojavu.

''Međutim, mit je da je guba visoko zarazna bolest. Uzrokovana je mikobakterijom lepre. To je bacil koji je spororastući, može da raste godinama, kažu i do 40 godina, tako da osobe praktično mogu da budu zaražene, ali da ispočetka nemaju nikakve simptome a kasnije kada se simptomi jave, kaže se da guba najčešće zahvata kožu i nerve. Osobe koje se zaraze, kada su u jako bliskom kontaktu sa drugim osobama koje imaju već neke promjene, taj kontakt mora da bude višemjesečni'', istakla je ona.

Doktorka je pojasnila da čovjek ne može da se zarazi bližim jednokratnim kontaktom sa oboljelim, već mora da bude u kontaktu više mjeseci da bi se zarazio.

''Guba se danas jako lako leči kombinacijom antibiotika sličnih kao kod tuberkuloze. Mit je da je visoko zarazna i da se teško liječi. Zapravo je suprotno, ljudi se jako teško zaraze i vrlo lako se liječe'', naglasila je ona.