Kombinovanje paracetamola i ibuprofena: Kada je dozvoljeno i koje su doze?

Sezona viroza i gripa je stigla, a s njom i dilema - šta uzeti kada nas obore temperatura i bol: paracetamol ili ibuprofen?

Iako su lako dostupni i često se koriste bez razmišljanja, oba lijeka spadaju u terapiju koja zahtjeva oprez. Važno je imati na umu da samolečenje nosi određene rizike, poput predoziranja ili predugog uzimanja. Izbor tableta zavisi od vrste i jačine simptoma, uzrasta, ali i opšteg zdravstvenog stanja osobe.

Na primer, glavobolja će se često brže ublažiti uz ibuprofen, dok je paracetamol dovoljan za umerenu bol i povišenu telesnu temperaturu.

Posebna pravila važe za djecu

Kada je riječ o snižavanju temperature i ublažavanju bolova kod djece, postoje stroga pravila i mjere opreza. Ova dva lijeka se u pojedinim situacijama mogu i kombinovati, ali isključivo uz pravilno doziranje.

„Prilikom upotrebe ovih lijekova, doziranje treba prilagoditi tjelesnoj težini djeteta, a ne samo uzrastu. U slučaju izrazito visoke temperature, kada primjena samo jednog lijeka ne daje dovoljan efekat, moguće ih je naizmenično kombinovati. Takođe, važno je ne prekoračiti broj doza i obavezno se obratiti ljekaru ili farmaceutu ukoliko poslije tri dana kontinuirane primjene ne dođe do povlačenja bola i temperature“, izjavila je za tportal magistra farmacije Ružica Dizdar.

Ključne razlike između paracetamola i ibuprofena

Kada izabrati paracetamol?

Namjena: Najbolji je izbor za blagu do umjerenu bol i snižavanje temperature, ali nema protivupalno dejstvo.

Kako djeluje: Blokira signale bola u centralnom nervnom sistemu.

Kome se preporučuje: Osobama sa osjetljivim želucem i trudnicama, ali isključivo uz nadzor ljekara. Može se uzimati i na prazan stomak.

Ko treba da ga izbjegava: Iako je blag za želudac, može ozbiljno oštetiti jetru. Osobe koje imaju oboljenja jetre ili redovno konzumiraju alkohol moraju biti posebno oprezne.

Nikada ne kombinovati sa: Alkoholom (zbog povećanog rizika od oštećenja jetre), određenim antikoagulansima (povećava rizik od krvarenja), kao i nekim lekovima za epilepsiju.

Zlatno pravilo: Ako imate bol ili temperaturu bez znakova upale – paracetamol je pravi izbor.

Kada je ibuprofen bolja opcija?

Namjena: Ublažava bol, snižava temperaturu i smanjuje upalu. Zbog toga je posebno efikasan kod bolova u mišićima, zubobolje i menstrualnih grčeva.

Kako djeluje: Inhibira enzime koji u tijelu izazivaju upalne procese.

Kako se uzima: Uvijek uz obrok ili neposredno poslije jela, kako bi se smanjila iritacija želuca

Ko treba da ga izbjegava: Osobe koje imaju čir na želucu, gastritis, bubrežne bolesti, povišen krvni pritisak ili astmu. Trudnice bi trebalo da ga izbjegavaju, a u trećem trimestru trudnoće je strogo zabranjen.

Nikada ne kombinovati sa: Lijekovima za pritisak, diureticima, antikoagulansima (povećan rizik od krvarenja), kao ni kortikosteroidima.

Za razliku od ibuprofena, paracetamol se može uzimati sa hranom ili bez nje, jer je generalno blag za digestivni sistem.

Da li se paracetamol i ibuprofen mogu kombinovati?

Ne bi trebalo da se uzimaju u isto vrijeme, osim ako to nije izričito preporučio ljekar. U slučajevima kada je savjetovano naizmenično uzimanje, razmak između doza mora biti najmanje tri do četiri sata.

Standardne doze bez recepta su najčešće 500 mg za paracetamol i do 400 mg za ibuprofen, dok razmak između uzimanja iste vrste lijeka treba da bude od šest do osam sati.

Zašto se ne preporučuju duže od tri dana?

Vjerovatno ste primetili upozorenje da se lijekovi protiv bolova i temperature ne smiju koristiti duže od tri dana bez savjeta ljekara ili farmaceuta. Razlog je jasan.

"Na taj način mogu se maskirati simptomi, dok se sam uzrok problema – poput bakterijske infekcije koja zahtjeva drugačiju terapiju - ne liječi. Takođe, produžena upotreba povećava rizik od neželjenih efekata ovih lijekova“, objašnjava magistra farmacije Ružica Dizdar.

Zato je, čak i kada je riječ o lijekovima koji se izdaju bez recepta, važno koristiti ih promišljeno i odgovorno.

