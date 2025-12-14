Logo
Goloruk zaustavio teroristu! Ovo je heroj kojeg slavi Australija

14.12.2025

15:13

Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју
Foto: Printscreen/X

U današnjem terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju život je izgubilo 12 osoba, među kojima je i jedan od napadača, dok je jedan civil pokazao izuzetnu hrabrost i pomogao u zaustavljanju napada.

Riječ je o 43-godišnjem Ahmedu al Ahmedu, lokalnom preduzetniku i vlasniku prodavnice voća, koji je u haosu uspio savladati i razoružati jednog od dvojice naoružanih napadača, piše news.com.au.

Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom Hanuke, u vrijeme kada je područje oko Bondi plaže bilo prepuno građana i turista zbog prazničnih dešavanja. Dvojica napadača otvorila su vatru na okupljene, nakon čega je policija pokrenula veliku sigurnosnu akciju i incident okarakterisala kao teroristički čin.

Prema policijskim i medijskim navodima, Ahmed se u trenutku pucnjave nalazio u blizini parkinga. Snimci pokazuju da se prvo sklonio iza vozila, a potom prišao napadaču s leđa i ušao u kratak fizički obračun, tokom kojeg mu je oduzeo sačmaricu. Nakon toga se napadač povukao, dok je Ahmed ostao na mjestu događaja do dolaska policije.

Аустралија пуцњава

Svijet

Ovo je terorista koji je pucao na plaži u Sidneju (FOTO)

Tokom intervencije Ahmed je pogođen s dva hica i hitno prevezen u bolnicu, gd‌je mu je pružena ljekarska pomoć i najavljena operacija. Članovi porodice potvrdili su da je nakon napada bio svjestan i komunikativan.

U isto vrijeme, drugi napadač se nalazio na uzdignutom dijelu ceste u blizini plaže, gd‌je je razmjenjivao vatru s policijom. Jedan napadač je na kraju ubijen, dok je drugi, teško ranjen, uhapšen i hospitalizovan.

Аустралија пуцњава

Svijet

Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

Prema zvaničnim podacima policije Novog Južnog Velsa, u napadu je poginulo 12 osoba, a 29 je ranjeno. Istragu vodi protivteroristička jedinica, a područje je satima bilo zatvoreno zbog sigurnosnih provjera i sumnje na postavljene eksplozivne naprave.

Australijski premijer Entoni Albaniz napad je nazvao šokantnim i poručio da sigurnosne službe čine sve kako bi se utvrdile okolnosti i motivi ovog zločina.

