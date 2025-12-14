Goloruk zaustavio teroristu! Ovo je heroj kojeg slavi Australija

U današnjem terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju život je izgubilo 12 osoba, među kojima je i jedan od napadača, dok je jedan civil pokazao izuzetnu hrabrost i pomogao u zaustavljanju napada.

Riječ je o 43-godišnjem Ahmedu al Ahmedu, lokalnom preduzetniku i vlasniku prodavnice voća, koji je u haosu uspio savladati i razoružati jednog od dvojice naoružanih napadača, piše news.com.au.

Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom Hanuke, u vrijeme kada je područje oko Bondi plaže bilo prepuno građana i turista zbog prazničnih dešavanja. Dvojica napadača otvorila su vatru na okupljene, nakon čega je policija pokrenula veliku sigurnosnu akciju i incident okarakterisala kao teroristički čin.

UPDATE: The hero of Bondi has been named. He is Ahmed el Ahmed, a 43 year old fruit shop owner who grabbed the gun off one of the terrorists, he was subsequently shot in the leg and shoulder by another terrorist. Praying that his surgery goes well. He is currently in hospital. pic.twitter.com/lf2TCNkPpY — Samara Gill (@SamaramGill) December 14, 2025

Prema policijskim i medijskim navodima, Ahmed se u trenutku pucnjave nalazio u blizini parkinga. Snimci pokazuju da se prvo sklonio iza vozila, a potom prišao napadaču s leđa i ušao u kratak fizički obračun, tokom kojeg mu je oduzeo sačmaricu. Nakon toga se napadač povukao, dok je Ahmed ostao na mjestu događaja do dolaska policije.

Tokom intervencije Ahmed je pogođen s dva hica i hitno prevezen u bolnicu, gd‌je mu je pružena ljekarska pomoć i najavljena operacija. Članovi porodice potvrdili su da je nakon napada bio svjestan i komunikativan.

U isto vrijeme, drugi napadač se nalazio na uzdignutom dijelu ceste u blizini plaže, gd‌je je razmjenjivao vatru s policijom. Jedan napadač je na kraju ubijen, dok je drugi, teško ranjen, uhapšen i hospitalizovan.

Prema zvaničnim podacima policije Novog Južnog Velsa, u napadu je poginulo 12 osoba, a 29 je ranjeno. Istragu vodi protivteroristička jedinica, a područje je satima bilo zatvoreno zbog sigurnosnih provjera i sumnje na postavljene eksplozivne naprave.

Australijski premijer Entoni Albaniz napad je nazvao šokantnim i poručio da sigurnosne službe čine sve kako bi se utvrdile okolnosti i motivi ovog zločina.