Oglasio se počasni konzul u Sidneju: Među žrtvama terorističkog napada nema državljana BiH

Avaz

14.12.2025

14:30

Konzul BiH u Sidneju, Amir Šahinović, rekao je da u terorističkom napadu u Sidneju, u kojem je 12 ljudi ubijeno a 29 ranjeno, nema državljana BiH.

Povodom današnjeg tragičnog događaja na Bondi plaži u Sidneju, u kojem je došlo do masakra i gubitka nevinih ljudskih života, izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih, kao i solidarnost sa svim građanima Australije.

''Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, nema povrijeđenih niti stradalih državljana Bosne i Hercegovine u ovom stravičnom činu'', rekao je Šahinović za Avaz.

On je dodao da počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Sidneju nastavlja pratiti situaciju i ostaje u kontaktu s nadležnim australijskim institucijama.

