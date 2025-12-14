Pucnjava na američkom univerzitetu, dvije osobe mrtve

Izvor:
SRNA
14.12.2025
08:20
Komentari:0
Najmanje dvije osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su lokalne vlasti.
Zamjenik šefa policije Providensa Tim O`Hara rekao je da se pucnjava dogodila u učionici na prvom spratu.
Osumnjičeni nije identifikovan i još je na slobodi.
Hronika
Pucnjava u Obrenovcu: Ranjen mladić (28), za napadačem se traga
Pucnjava je prijavljena u inženjerskoj zgradi Barus i Holi nešto poslije 16.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi "Si-Bi-Es njuz".
Univerzitet je saopštio da su se u vrijeme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti.
Na licu mjesta raspoređeno je više od 400 policajaca.
Hronika
3 d0
Hronika
3 d0
Region
3 d0
Srbija
2 d0
Svijet
3 h0
Svijet
13 h0
Svijet
14 h4
Svijet
14 h0
Najnovije
Najčitanije
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Trenutno na programu