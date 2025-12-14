Logo
Pucnjava na američkom univerzitetu, dvije osobe mrtve

Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве
Foto: Tanjug/AP/Mark Stockwell

Najmanje dvije osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su lokalne vlasti.

Zamjenik šefa policije Providensa Tim O`Hara rekao je da se pucnjava dogodila u učionici na prvom spratu.

Osumnjičeni nije identifikovan i još je na slobodi.

Полиција Србија

Hronika

Pucnjava u Obrenovcu: Ranjen mladić (28), za napadačem se traga

Pucnjava je prijavljena u inženjerskoj zgradi Barus i Holi nešto poslije 16.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi "Si-Bi-Es njuz".

Univerzitet je saopštio da su se u vrijeme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti.

Na licu mjesta raspoređeno je više od 400 policajaca.

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Sveštenik o slavama za vrijeme posta: ''Sve naopako, na mrežama dijele slike prasića na ražnju i čestitaju Svetog Nikolu''

11

20

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

11

12

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

11

07

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

10

58

Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

