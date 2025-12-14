Pucnjava na američkom univerzitetu, dvije osobe mrtve

Najmanje dvije osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su lokalne vlasti.

Zamjenik šefa policije Providensa Tim O`Hara rekao je da se pucnjava dogodila u učionici na prvom spratu.

Osumnjičeni nije identifikovan i još je na slobodi.

Pucnjava je prijavljena u inženjerskoj zgradi Barus i Holi nešto poslije 16.00 časova po lokalnom vremenu, prenosi "Si-Bi-Es njuz".

Univerzitet je saopštio da su se u vrijeme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti.

Na licu mjesta raspoređeno je više od 400 policajaca.