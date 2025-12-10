Logo
Ovo je sestra Vuka Bajruševića: Udovica ubijenog Trefa, zavela bivšeg Mire Škorić

10.12.2025

Вук Бајрушевић
Vuk Bajrušević ranjen je danas u njegovom kafiću u beogradskom naselju Vračar, izvijestili su tamošnji mediji.

Bajrušević je navodno ranjen u obje noge i prevezen je u Urgentni centar.

Вук Бајрушевић

Hronika

Ko je Vuk Bajrušević - izrešetani vlasnik kafića?

Napadač je pobjegao sa mjesta događaja, a policija je pokrenula akciju "Vihor".

Sestra Vuka Bajruševića poznata javnosti

Bojana Bajrušević, udovica ubijenog Vladimira Kovačevića Trefa, u braku je sa Vasom Jeremićem, poznatim hirurgom i bivšim mužem Mire Škorić.

Bojana je bila interesantna medijima ne samo zbog braka sa pokojnim Vladimirom Kovačevićem Trefom, već i zbog otmice njenog brata Vuka Bajruševiča u novembru 2000. godine.

Bila je to prva otmica koju je izvršio zemunski klan. Lokacije na kojima je držan zatočen mijenjane su nekoliko puta – Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vrijeme je bio vezan – imao je lisice na rukama i nogama, lisice su bile povezane lancima.

Bojana srušila cijenu otkupa

Cijena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva setra Bojana uspjela da je spusti na milion i po.

Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић

Hronika

Prvi snimci sa mjesta pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević

U ovom slučaju učestvovala je prva postava zemunskog klana, počevši od vođa ove krimi-bande Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma, pa zatim i Vladimir Milisavljević – Vlada Budala, Dejan Milenković Bagzi, Miladin Suvajdžić – Đura Mutavi, Milan Jurišić, Miloš i Aleksandar Simović, Dušan Krsmanović…

Važna karika bio je Milorad Ulemek Legija, koji je u to vrijeme bio aktivni pripadnik MUP-a.

