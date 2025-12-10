Logo
U pucnjavi u kafiću ranjen Vuk Bajrušević

Telegraf

10.12.2025

14:06

Вук Бајрушевић
Foto: Fejsbuk

Strašna pucnjava desila se danas usred bijela dana u kafiću na Vračaru, u Novopazarskoj ulici.

Kako "Telegraf.rs" saznaje, upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević!

Полиција Србија

Hronika

Detalji pucnjave na Vračaru: Kafić je već bio na meti

Prema informacijama, vlasnik kafića Vuk Bajrušević (50) upucan je u obje noge i njemu se ukazuje pomoć.

MUP je pokrenuo akciju Vihor.

Napadač ušetao u kafić

Napadač je, kako saznaje "Telegraf", ušetao u kafić i pucao Vuku u noge. Na mjesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.

Policija Srbija masakr

Hronika

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.

Počinilac je otišao pješice sa lica mjesta, Vračar je blokiran!

Komentari (0)
