U pucnjavi u kafiću ranjen Vuk Bajrušević

Izvor:
Telegraf
10.12.2025
14:06
Komentari:0
Strašna pucnjava desila se danas usred bijela dana u kafiću na Vračaru, u Novopazarskoj ulici.
Kako "Telegraf.rs" saznaje, upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević!
Hronika
Detalji pucnjave na Vračaru: Kafić je već bio na meti
Prema informacijama, vlasnik kafića Vuk Bajrušević (50) upucan je u obje noge i njemu se ukazuje pomoć.
MUP je pokrenuo akciju Vihor.
Napadač je, kako saznaje "Telegraf", ušetao u kafić i pucao Vuku u noge. Na mjesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.
Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.
Hronika
Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića
Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.
Počinilac je otišao pješice sa lica mjesta, Vračar je blokiran!
Savjeti
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
BiH
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
05
16
00
15
57
15
44
15
39
Trenutno na programu