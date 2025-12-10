Logo
Minić: Opozicija pokušava da skuplja poene preko Ustavnog suda BiH

Izvor:

SRNA

10.12.2025

14:01

Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je zahtjev opozicije za rebalans budžeta, nakon odluke Ustavnog suda BiH o finansiranju stranaka, samo sakupljanje političkih poena, ukazavši da je riječ o privremenoj mjeri.

"Upoznat sam sa odlukom Ustavnog suda BiH. Riječ je o privremenoj mjeri. To je doneseno uz obrazloženje. Privremena mjera nalaže da se vrši finansiranje kao prije donošenja odluke, a tek će biti donesena konačna odluka po tom zahtjevu", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je kontaktirao Ministarstvo finansija Republike Srpske i da neće biti problema kada je riječ o nastavku isplate sredstava političkim partijama.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: Najljepši utisci iz Pariza pripadaju Srbima

"Čim je objavljena odluka krenula je politička propaganda", rekao je Minić.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 21. maja, po hitnom postupku, Zakon o finansiranju političkih organizacija kojim je predviđeno da se ove organizacije, između ostalog, finansiraju iz članarina, dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica, te izdavačke djelatnosti.

Krnji Ustavni sud BiH donio je, postupajući po apelaciji funkcionera SDS-a Darka Babalja, privremenu mjeru o stavljanju van snage pomenutog Zakona.

Savo Minić

Ustavni sud BiH

